Біля Білого дому сталася стрілянина: є поранені, — ЗМІ

Неподалік Білого дому відбулася стрілянина, наразі відомо про 5 поранених.

Нападника досі не затримали. Поліція перекрила навколишні вулиці, на місці працюють правоохоронці, повідомляє AP.

Інцидент трапився рано вранці в четвер на площі Логан-Серкл у модному районі Вашингтона, округ Колумбія, недалеко від Білого дому.

Стрілець не був спійманий, а місце стрілянини залишаються незрозумілим, повідомила речниця поліцейського департаменту Ніколь Дінер.

За словами офіцера поліції Натана Кларка, жодних інших подробиць наразі немає.

Поліція закликала людей уникати району 1500-го кварталу 15-ї вулиці, де розташовані фітнес-центр VIDA, єпископальна церква Святого Луки та житлові будинки, а також супермаркет Whole Foods. Значна частина кварталу була оточена. Школи поблизу місця події були заблоковані.

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Вулиці навколо району також були перекриті під час реагування поліції. Федеральне бюро з контролю за алкоголем, тютюном, вогнепальною зброєю та вибуховими речовинами заявило, що направило на місце події агентів для допомоги. А ФБР заявило, що його польовий офіс у Вашингтоні допомагає місцевій поліції у розслідуванні.

Нагадаємо, що нещодавно у США водій врізався в дорожній знак біля Білого дому та влаштував бійку з правоохоронцями. Чоловіка затримали, а доступ до частини території Білого дому тимчасово обмежили.

Також президент США підтвердив, що залишаючи саміт НАТО в Туреччині, він таємно змінив літак через можливу загрозу. І стверджує, що тим, хто залишився на президентському "Борті номер Один", "ніщо не загрожувало".