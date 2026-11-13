Скрывали почти год: у Путина мог родиться еще один внук от зятя Зеленского, — СМИ

У российского диктатора Владимира Путина, вероятно, родился четвёртый внук. Матерью мальчика является младшая официальная дочь президента РФ Екатерина Тихонова, а отцом — балетмейстер Игорь Зеленский.

Свидетельство о рождении Андриана Игоревича Тихонова было выдано в одном из ЗАГСов Москвы в июле 2026 года, однако мальчик родился ещё за 11 месяцев до этого. Факт рождения ещё одного внука у Путина скрывали почти год, как выяснили журналисты российского оппозиционного издания "Агентство".

Согласно данным, которые удалось получить следователям, первый документ о рождении Андриана Тихонова был выдан в Центральной клинической больнице Управления делами президента — так называемой "кремлевской" больнице. Свидетельство о рождении в Чернатовском отделе ЗАГСа Москвы выдали только 10 июля, хотя, согласно законодательству РФ, родители должны были заявить о рождении ребенка не позднее, чем через месяц.

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Следователи выяснили данные о рождении еще одного внука у Путина Фото: Агентство. Новости

Значительную задержку с уведомлением о рождении следователи связывают с тем, что семья Путина, возможно, стремилась скрыть рождение ещё одного внука российского диктатора. Также в качестве возможной причины затягивания называют сложности, связанные с разными фамилиями родителей мальчика.

Журналистам удалось найти свидетельство о рождении только в одном агрегаторе утечек. В отличие от старшей сестры Эльзы, Андриану дали вымышленную фамилию матери, а не отца.

Стоит отметить, что у Тихоновой и Зеленского есть ещё один ребёнок — старшая дочь Эльза, родившаяся в декабре 2017 года. Путин впервые упомянул о внучке в июне 2025 года, когда рассказал, что у неё есть воспитательница из Пекина. В зарубежных документах девочка фигурирует под фамилией матери.

Напомним, ранее издание Mirror сообщало, что Путин перевез дочерей и внуков в секретное убежище под охрану системы противовоздушной обороны.

Кроме того, издание BILD сообщило, что дети Путина любят смотреть "западные" мультфильмы и читать книги.