Приховували майже рік: у Путіна міг народитися ще один онук від зятя Зеленського, — ЗМІ
У російського диктатора Володимира Путіна, ймовірно, народився четвертий онук. Матір'ю хлопчика є молодша офіційна донька президента РФ Катерина Тихонова, а батьком — балетмейстер Ігор Зеленський.
Свідоцтво про народження Андріана Ігоровича Тихонова видали в одному із РАЦСів Москви у липні 2026 року, проте народився хлопчик ще за 11 місяців до того. Факт народження ще одного онука у Путіна приховували майже рік, з'ясували журналісти російського опозиційного видання "Агентство".
За даними, які вдалося отримати розслідувачам, перший документ про народження Андріана Тихонова видали у Центральній клінічній лікарні Управління справами президента — так званій "кремлівській" лікарні. Свідоцтво про народження у Чернатовському відділі РАЦСу Москви видали тільки 10 липня, хоча, за законодавством РФ, батьки повинні були заявити про народження дитини не пізніше, ніж через місяць.
Значну затримку у повідомленні про народження розслідувачі пов'язують з тим, що сім'я Путіна могла прагнути приховати народження ще одного онука російського диктатора. Також можливою причиною затягування називають труднощі із різними прізвищами батьків хлопчика.
Журналістам вдалося виявити свідоцтво про народження тільки в одному агрегаторі витоків. На відміну від старшої сестри Ельзи, Андріану дали вигадане прізвище матері, а не батька.
Варто зауважити, що у Тихонової та Зеленського також є ще одна дитина — старша донька Ельза, народжена у грудні 2017 року. Путін згадував про онуку вперше у червні 2025 року, коли розповідав, що у неї є вихователька із Пекіна. У закордонних документах дівчинка фігурує під прізвищем матері.
Нагадаємо, раніше видання Mirror розповідало, що Путін перевіз доньок та онуків у секретний притулок під охорону протиповітряної оборони.
Також медіа BILD розкрило, що діти Путіна люблять дивитися "західні" мультфільми та книги.