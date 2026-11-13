Новая страна в "Мире наизнанку": Дмитрий Комаров будет снимать выпуски из Израиля

Новый цикл выпусков об Израиле готовит автор проекта "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров. В центре внимания — противовоздушная оборона, гражданская защита, служба в резерве и возвращение ветеранов, то есть опыт, который может пригодиться Украине как во время войны, так и после неё.

Новый цикл выпусков, посвященный Израилю, готовит автор документального проекта "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров. О подготовке съемок сообщило Посольство Израиля в Украине.

В Киеве состоялась встреча Комарова с послом Государства Израиль Роем Розенблитом. Собеседники сосредоточились на темах, которые могут оказаться полезными для украинцев во время войны и после её окончания: противовоздушная оборона, гражданская защита, служба в резерве и возвращение ветеранов к мирной жизни.

Отдельно речь шла о ветеранском движении и возможном обмене опытом между ветеранами двух стран. Упомянули и хайфскую больницу "Рамбам" — во время обстрелов её подземную парковку превращали в полноценный защищённый госпиталь.

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Проект расширяет географию съемок, чтобы показывать опыт других стран, применимый в Украине как в военное время, так и в период восстановления. Израиль стал одним из первых таких направлений.

Розенблит, который в свое время служил в Армии обороны Израиля, а в качестве дипломата работает более 30 лет, поделился своими наблюдениями. Украинским зрителям, по его мнению, будет интересно увидеть, как в условиях постоянной военной угрозы израильтяне развивают технологии, науку и современную культуру – и в то же время сохраняют давние семейные традиции.

Участники встречи также обсудили, что помогает израильтянам жить полноценной жизнью и строить планы, несмотря на постоянную угрозу войны.

Ранее сообщалось, что продюсерская компания Дмитрия Комарова "Мир с ног на голову" официально получила статус предприятия, имеющего критически важное значение — соответствующий приказ 31 августа подписала глава Минкульта Татьяна Бережная.

Также сообщалось, что Комаров рассказал об уникальных съемках нового сезона, посвященного украинской противовоздушной обороне. В посте от 10 октября в Instagram документалист поделился впечатлениями от работы над материалом, который он собирал более года, чтобы показать зрителям, как выглядит воздушная война изнутри.