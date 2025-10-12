Задокументировал охоту на БПЛА во время тревоги: Комаров создал спецвыпуск о работе ПВО (видео)

Украинский телеведущий и документалист Дмитрий Комаров, автор популярного проекта "Мир наизнанку", рассказал об уникальных съемках нового сезона, посвященного украинской противовоздушной обороне. В своей заметке от 10 октября в Instagram журналист поделился впечатлениями от работы над материалом, который он собирал больше года, чтобы показать зрителям, как на самом деле выглядит воздушная война изнутри.

Как сообщил Комаров на своей странице, идея репортажа возникла из желания показать невидимых героев — тех, кто ежедневно стоит на страже украинского неба.

"В течение года я по крупицам собирал материал, чтобы показать вам, как противовоздушный бой выглядит изнутри", — отметил журналист.

Он подробно описал, как ему удалось побывать в передвижном командном пункте Воздушных сил ВСУ вместе с командующим Анатолием Кривоножко, наблюдая за координацией операций в реальном времени во время воздушной тревоги. По словам Комарова, именно здесь, в мобильных пунктах, формируется "мозг и сердце" украинской ПВО, а каждый приказ или координата — это жизнь тысяч людей.

Отдельно телеведущий рассказал о совместной работе с экипажами Армейской авиации, которые на вертолетах Ми-8 "охотятся" на вражеские дроны-камикадзе во время тревог.

"Пока страна спит или прячется в укрытиях, они — в небе. Без отдыха, без страха, в любую погоду", — написал журналист, добавив, что эти кадры стали для него одними из самых сильных за всю карьеру.

Комаров также поделился впечатлениями от работы с мобильными огневыми группами — теми самыми военными, которые с пулеметами на пикапах выезжают в поля, чтобы сбивать дроны. Он отметил, что именно эти люди позволяют стране спать спокойно, тогда как сами ведут ночную борьбу без сна и отдыха.

О чем идет речь в новом выпуске "Мира наизнанку"

В видео, которое стало вторым в новом сезоне программы, Дмитрий Комаров приглашает зрителей в "самую эксклюзивную экспедицию" в истории проекта. Он напоминает, что это первый случай, когда съемки украинской противовоздушной обороны разрешено показать публично — все материалы были согласованы с военными и сняты с соблюдением правил безопасности.

В фильме зрители видят, как выглядит боевая работа во время воздушной тревоги: от передвижных командных пунктов до мобильных групп и вертолетов, уничтожающих дроны в небе. Камера фиксирует момент, когда командующий Воздушных сил Украины дает приказ на уничтожение целей, а рядом работают офицеры, отслеживающие ракеты и шахеты в режиме реального времени.

Отдельный блок посвящен рассказам военных — от стрелков мобильных экипажей до пилотов армейской авиации. Зрители узнают, как выглядит воздушный бой глазами тех, кто "видит" врага за несколько секунд до поражения, как удается принимать решения на скорости и сохранять спокойствие под обстрелами.

Финальная часть выпуска показывает украинских летчиков, которые ночью вылетают на поиски вражеских беспилотников. Под звуки реальных тревог и взрывов Комаров делится впечатлениями от полета на Ми-8 и знакомит зрителей с пилотами, которые защищают украинское небо.

