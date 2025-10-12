Задокументував полювання на БПЛА під час тривоги: Комаров створив спецвипуск про роботу ППО (відео)

Український телеведучий і документаліст Дмитро Комаров, автор популярного проєкту "Світ навиворіт", розповів про унікальні зйомки нового сезону, присвяченого українській протиповітряній обороні. У своєму дописі від 10 жовтня в Instagram журналіст поділився враженнями від роботи над матеріалом, який він збирав понад рік, аби показати глядачам, як насправді виглядає повітряна війна зсередини.

Як повідомив Комаров на своїй сторінці, ідея репортажу виникла з бажання показати невидимих героїв — тих, хто щодня стоїть на варті українського неба.

"Протягом року я по крихтах збирав матеріал, щоб показати вам, як протиповітряний бій виглядає зсередини", — зазначив журналіст.

Він детально описав, як йому вдалося побувати в пересувному командному пункті Повітряних сил ЗСУ разом із командувачем Анатолієм Кривоножком, спостерігаючи за координацією операцій у реальному часі під час повітряної тривоги. За словами Комарова, саме тут, у мобільних пунктах, формується "мозок і серце" української ППО, а кожен наказ чи координата — це життя тисяч людей.

Окремо телеведучий розповів про спільну роботу з екіпажами Армійської авіації, які на гелікоптерах Мі-8 "полюють" на ворожі дрони-камікадзе під час тривог.

"Поки країна спить або ховається в укриттях, вони — у небі. Без відпочинку, без страху, у будь-яку погоду", — написав журналіст, додавши, що ці кадри стали для нього одними з найсильніших за всю кар’єру.

Комаров також поділився враженнями від роботи з мобільними вогневими групами — тими самими військовими, що з кулеметами на пікапах виїжджають у поля, щоб збивати дрони. Він наголосив, що саме ці люди дозволяють країні спати спокійно, тоді як самі ведуть нічну боротьбу без сну і відпочинку.

Про що йдеться у новому випуску "Світу навиворіт"

У відео, яке стало другим у новому сезоні програми, Дмитро Комаров запрошує глядачів у "найексклюзивнішу експедицію" в історії проєкту. Він нагадує, що це перший випадок, коли зйомки української протиповітряної оборони дозволено показати публічно — усі матеріали були погоджені з військовими й зняті з дотриманням правил безпеки.

У фільмі глядачі бачать, як виглядає бойова робота під час повітряної тривоги: від пересувних командних пунктів до мобільних груп і гелікоптерів, що знищують дрони в небі. Камера фіксує момент, коли командувач Повітряних сил України дає наказ на знищення цілей, а поруч працюють офіцери, що відстежують ракети й шахеди в режимі реального часу.

Окремий блок присвячений розповідям військових — від стрільців мобільних екіпажів до пілотів армійської авіації. Глядачі дізнаються, як виглядає повітряний бій очима тих, хто "бачить" ворога за кілька секунд до ураження, як вдається ухвалювати рішення на швидкості та зберігати спокій під обстрілами.

Фінальна частина випуску показує українських льотчиків, які вночі вилітають на пошуки ворожих безпілотників. Під звуки реальних тривог та вибухів Комаров ділиться враженнями від польоту на Мі-8 і знайомить глядачів із пілотами, які захищають українське небо.

