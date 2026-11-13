Нова країна в "Світі навиворіт": Дмитро Комаров зніматиме випуски з Ізраїлю

Новий цикл випусків про Ізраїль готує автор проєкту "Світ навиворіт" Дмитро Комаров. У фокусі – протиповітряна оборона, цивільний захист, служба в резерві та повернення ветеранів, тобто досвід, який може стати корисним Україні і під час війни, і після неї.

Новий цикл випусків, присвячений Ізраїлю, готує автор документального проєкту "Світ навиворіт" Дмитро Комаров. Про підготовку зйомок повідомило Посольство Ізраїлю в Україні.

У Києві відбулася зустріч Комарова з послом Держави Ізраїль Роєм Розенблітом. Співрозмовники зосередилися на темах, які можуть стати корисними для українців під час війни та після її завершення: протиповітряна оборона, цивільний захист, служба в резерві й повернення ветеранів до мирного життя.

Окремо йшлося про ветеранський рух і можливий обмін досвідом між ветеранами двох країн. Згадали й хайфську лікарню "Рамбам" – під час обстрілів її підземний паркінг розгортали в повноцінний захищений шпиталь.

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Географію зйомок проєкт розширює, щоб показувати практики інших держав, застосовні в Україні і у воєнний час, і в період відбудови. Ізраїль потрапив до числа перших таких напрямів.

Розенбліт, який свого часу служив в Армії оборони Ізраїлю, а дипломатом працює понад 30 років, поділився власними спостереженнями. Українським глядачам, вважає він, буде цікаво побачити, як в умовах постійної воєнної загрози ізраїльтяни розвивають технології, науку й сучасну культуру – і водночас тримаються давніх родинних традицій.

Говорили учасники зустрічі й про те, що допомагає ізраїльтянам жити повним життям і будувати плани попри тривалу загрозу війни.

Раніше повідомлялося, що продакшн Дмитра Комарова "Світ навиворіт" офіційно отримав статус критично важливого підприємства – відповідний наказ 31 серпня підписала очільниця Мінкульту Тетяна Бережна.

Також повідомлялося, що Комаров розповів про унікальні зйомки нового сезону, присвяченого українській протиповітряній обороні. У дописі від 10 жовтня в Instagram документаліст поділився враженнями від роботи над матеріалом, який збирав понад рік, щоб показати глядачам, як виглядає повітряна війна зсередини.