Ким Чен Ин меняет символы КНДР: флаг изменили впервые за 78 лет

По мнению экспертов, Пхеньян постепенно отказывается от идеи единой Кореи и формирует собственную государственную идентичность, в которой больше нет места для прежней политики воссоединения.

Северная Корея впервые с момента основания государства в 1948 году изменила официальные пропорции национального флага. Теперь он будет менее удлиненным, хотя его традиционные цвета, полосы и красная звезда останутся прежними. Новые параметры закреплены в пересмотренной конституции страны. Об этом 13 ноября сообщило южнокорейское издание The Korea Herald со ссылкой на текст обновленной конституции, опубликованный на официальном северокорейском пропагандистском ресурсе Naenara.

Изменения касаются статьи 166 основного закона КНДР — её пересмотренный текст был опубликован 11 ноября.

Как изменился флаг Северной Кореи

Раньше соотношение высоты флага к его ширине составляло 1:2. Теперь этот показатель равен 1:1,65. То есть при той же высоте полотно стало короче по горизонтали.

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В то же время его узнаваемый облик сохранился. В центре, как и раньше, расположена широкая красная полоса, над и под ней — узкие белые полосы, далее — синие. У древка на красном фоне остаётся белый круг с красной пятиконечной звездой.

На государственном сайте Naenara также опубликовано объяснение символики флага. Согласно официальной версии Пхеньяна, центральная красная полоса символизирует кровь участников антияпонской революционной борьбы, погибших за свободу и независимость Кореи. Белый круг и белые полосы власти связывают с преданностью народа главе государства и Трудовой партии Кореи. Синие полосы, в свою очередь, олицетворяют стремление к независимости, миру, дружбе между народами и защите государственного суверенитета.

Таким образом, по мнению Пхеньяна, государственный флаг является не просто национальным символом, но и отражением официальной идеологии КНДР. Его цвета и элементы призваны напоминать о революционном прошлом страны, политической преданности руководству и провозглашённых внешнеполитических принципах государства.

Зачем Ким Чен Ын меняет государственные символы

Аналитики связывают изменение пропорций флага с курсом лидера КНДР Ким Чен Ына на формирование собственной национальной и политической идентичности страны. Этот процесс происходит на фоне ухудшения отношений с Южной Кореей и отказа Пхеньяна от политики воссоединения двух государств.

Напомним, что в конце 2023 года Ким Чен Ын заявил, что Северная и Южная Кореи должны рассматриваться как два отдельных враждебных государства. После этого власти КНДР начали удалять из официальных документов упоминания о национальном единстве и мирном объединении полуострова. В 2026 году соответствующие положения отсутствовали в обнародованной редакции конституции.

Изменения коснулись и государственного гимна. В 2024 году Северная Корея заменила в его тексте слово "самчхолли" — традиционное обозначение всего Корейского полуострова — на выражение "этот мир". Это стало ещё одним шагом к отказу от символического представления о Корее как о единой нации.

Профессор Института исследований Дальнего Востока Университета Кённам Лим Иль Чхоль считает, что изменение пропорций флага сочетает в себе сохранение наследия предыдущих лидеров со стремлением сформировать особую идентичность периода правления Ким Чен Ина.

"Изменение пропорций флага при сохранении его основного дизайна — это попытка сохранить наследие предыдущих лидеров и в то же время закрепить особую национальную идентичность, связанную с эпохой Ким Чен Ына", — пояснил эксперт.

По его словам, это нововведение также имеет значение для закрепления на уровне государственной символики доктрины о двух враждующих государствах на Корейском полуострове.

Кстати, недавно КНДР запустила более десяти баллистических ракет малой дальности из района города Вонсан в направлении Восточного моря.

Кроме того, Фокус писал, что на спутниковых снимках вблизи курортного города Вонсан в Северной Корее были замечены несколько роскошных яхт, которыми, по оценкам экспертов, пользуются Ким Чен Ын и его семья. Стоимость судов достигает десятков миллионов долларов, что резко контрастирует с бедностью населения КНДР, часть которого, по словам перебежчиков, вынуждена тяжело работать даже ради ежедневной еды.