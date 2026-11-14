Кім Чен Ин перекроює символи КНДР: прапор змінили вперше за 78 років

На думку експертів, Пхеньян поступово відмовляється від ідеї єдиної Кореї та формує окрему державну ідентичність, у якій більше не залишається місця для колишньої політики возз’єднання.

Північна Корея вперше з моменту заснування держави у 1948 році змінила офіційні пропорції національного прапора. Тепер він буде менш видовженим, хоча його традиційні кольори, смуги та червона зірка залишаться незмінними. Нові параметри закріпили в переглянутій конституції країни. Про це 13 листопада повідомило південнокорейське видання The Korea Herald із посиланням на текст оновленої конституції, опублікований на офіційному північнокорейському пропагандистському ресурсі Naenara.

Зміни стосуються статті 166 основного закону КНДР — її переглянутий текст опублікували 11 листопада.

Як змінився прапор Північної Кореї

Раніше висота прапора співвідносилася з його шириною як 1:2. Тепер цей показник становить 1:1,65. Тобто за тієї самої висоти полотнище стало коротшим по горизонталі.

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Водночас його впізнаваний вигляд зберігся. У центрі, як і раніше, розташована широка червона смуга, над і під нею — вузькі білі смуги, далі — сині. Біля древка на червоному тлі залишається біле коло з червоною п'ятикутною зіркою.

На державному сайті Naenara також опубліковано пояснення символіки прапора. За офіційною версією Пхеньяна, центральна червона смуга символізує кров учасників антияпонської революційної боротьби, які загинули за свободу та незалежність Кореї. Біле коло та білі смуги влада пов’язує з відданістю народу керівникові держави й Трудовій партії Кореї. Сині смуги, своєю чергою, уособлюють прагнення до незалежності, миру, дружби між народами та захисту державного суверенітету.

Таким чином, у трактуванні Пхеньяна державний прапор є не просто національним символом, а й відображенням офіційної ідеології КНДР. Його кольори та елементи покликані нагадувати про революційне минуле країни, політичну відданість керівництву та проголошені зовнішньополітичні принципи держави.

Навіщо Кім Чен Ин змінює державні символи

Зміну пропорцій прапора аналітики пов'язують із курсом лідера КНДР Кім Чен Ина на формування окремої національної та політичної ідентичності країни. Цей процес відбувається на тлі погіршення відносин із Південною Кореєю та відмови Пхеньяна від політики возз'єднання двох держав.

Нагадаємо, що в кінці 2023 року Кім Чен Ин заявив, що Північна та Південна Кореї мають розглядатися як дві окремі ворожі держави. Після цього влада КНДР почала прибирати з офіційних документів згадки про національну єдність і мирне об'єднання півострова. У 2026 році відповідні положення були відсутні в оприлюдненій редакції конституції.

Зміни торкнулися й державного гімну. У 2024 році Північна Корея замінила в його тексті слово "самчхоллі" — традиційне позначення всього Корейського півострова — на вислів "цей світ". Це стало ще одним кроком до відмови від символічного уявлення про Корею як єдину націю.

Професор Інституту досліджень Далекого Сходу університету Кьоннам Лім Иль Чхоль вважає, що зміна пропорцій прапора поєднує збереження спадщини попередніх керівників із прагненням сформувати окрему ідентичність періоду правління Кім Чен Ина.

"Зміна пропорцій прапора зі збереженням його основного дизайну — це спроба зберегти спадщину попередніх лідерів і водночас закріпити окрему національну ідентичність, пов'язану з епохою Кім Чен Ина", — пояснив експерт.

За його словами, нововведення також має значення для закріплення на рівні державної символіки доктрини про дві ворожі держави на Корейському півострові.

До слова, нещодавно КНДР запустила понад десять балістичних ракет малої дальності з району міста Вонсан у напрямку Східного моря.

Крім того, Фокус писав, що на супутникових знімках поблизу курортного міста Вонсан у Північній Кореї помітили кілька розкішних яхт, якими, за оцінками експертів, користується Кім Чен Ин та його родина. Вартість суден сягає десятків мільйонів доларів, що різко контрастує з бідністю населення КНДР, частина якого, за словами перебіжчиків, змушена важко працювати навіть заради щоденної їжі.