"У Трампа и Хуанга довольно много общего": биограф сравнил бывшего главу Nvidia с президентом США

Биограф Стивен Витт обнаружил немало общих черт у Дональда Трампа и бывшего генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга. Между тем совет директоров компании уже ищет преемника и вел переговоры с главой британской Arm Рене Хаасом.

Образ, который Дженсен Хуанг создавал годами, разобрал в гостевой колонке для The New York Times его биограф Стивен Витт — и сравнил бывшего генерального директора Nvidia с президентом США.

Для книги "The Thinking Machine" ("Мыслящая машина") автор пообщался почти с двумя сотнями человек из окружения бизнесмена. Внебрачные связи Хуанга он назвал "секретом Полишинеля", а за "тщательно поддерживаемым образом приземлённого визионера" увидел властного человека, которому присущи "высокомерие, нарциссизм и неконтролируемые вспышки ярости".

"У президента Трампа и Дженсена Хуанга довольно много общего: приступы безумия, нарциссизм и, как я подозреваю, истории с женщинами", — пишет Витт.

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С профессиональной точки зрения же биограф оценивает Хуанга совершенно иначе. Специалистом мирового уровня в области информатики, жестким переговорщиком и главной движущей силой гигантской компании называет его тот же автор, который только что подверг его критике.

"Nvidia без Дженсена Хуанга — это как Chicago Bulls без Майкла Джордана", — сказал Витт.

Поиски преемника идут полным ходом. Совет директоров вел переговоры с Рене Хаасом, который возглавляет британского производителя чипов Arm и хорошо знаком с Nvidia, пишет Financial Times. По иронии судьбы, шесть лет назад Хуанг вместе с Nvidia пытался поглотить именно Arm.

Помимо Хааса, издание называет ещё нескольких претендентов. Пока нового руководителя не нашли, компанией временно управляет финансовый директор Колетт Кресс.

О своей отставке бизнесмен объявил 12 ноября, а предшествовали ей разоблачения его внебрачных связей. Один из них — с Элис Хуан, которую подозревают в шпионаже в пользу Китая. За время руководства Хуанга рыночная капитализация Nvidia выросла с нескольких сотен миллионов примерно до четырёх триллионов евро.

Ранее сообщалось, что перед отставкой бывший генеральный директор Nvidia пережил сложный период, и его привычная уверенная манера общения изменилась. После нескольких недель борьбы за сохранение должности он отвечал на обсуждения словами "что угодно" и "мне всё равно".

Также сообщалось, что уволенный из-за скандала Дженсен Хуанг, которого подозревают в двух романах, имел ещё одни отношения с другой сотрудницей компании.