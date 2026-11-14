"У Трампа і Хуанга доволі багато спільного": біограф порівняв ексголову Nvidia з президентом США

Чимало спільних рис у Дональда Трампа й колишнього гендиректора Nvidia Дженсена Хуанга побачив біограф Стівен Вітт. Тим часом рада директорів компанії вже шукає наступника й вела переговори з очільником британської Arm Рене Хаасом.

Образ, який Дженсен Хуанг вибудовував роками, розібрав у гостьовій колонці для The New York Times його біограф Стівен Вітт – і порівняв колишнього гендиректора Nvidia з президентом США.

Для книжки "The Thinking Machine" ("Мисляча машина") автор поспілкувався майже з двома сотнями людей з оточення бізнесмена. Позашлюбні зв'язки Хуанга він назвав "секретом Полішинеля", а за "ретельно підтримуваним образом приземленого візіонера" побачив владну людину, якій властиві "зарозумілість, нарцисизм і неконтрольовані спалахи люті".

"У президента Трампа і Дженсена Хуанга доволі багато спільного: напади шаленства, нарцисизм і, як я підозрюю, історії з жінками", – пише Вітт.

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Професійно ж біограф оцінює Хуанга принципово інакше. Фахівцем світового рівня з інформатики, жорстким перемовником і головною рушійною силою гігантської компанії називає його той самий автор, який щойно його розкритикував.

"Nvidia без Дженсена Хуанга – це як Chicago Bulls без Майкла Джордана", – сказав Вітт.

Пошуки наступника тривають повним ходом. Рада директорів вела переговори з Рене Хаасом, який керує британським виробником чипів Arm і добре знайомий із Nvidia, пише Financial Times. За іронією долі, шість років тому Хуанг разом із Nvidia намагався поглинути саме Arm.

Крім Хааса, видання називає ще кількох претендентів. Поки нового керівника не знайшли, компанією тимчасово управляє фінансова директорка Колетт Кресс.

Про відставку бізнесмен оголосив 12 листопада, а передували їй викриття його позашлюбних зв'язків. Один із них – з Еліс Хуан, яку підозрюють у шпигунстві на користь Китаю. За час керівництва Хуанга ринкова капіталізація Nvidia зросла з кількох сотень мільйонів приблизно до чотирьох трильйонів євро.

Раніше повідомлялося, що перед відставкою колишній гендиректор Nvidia пережив складний період, а його звична впевнена манера спілкування змінилася. Після кількох тижнів боротьби за збереження посади він відповідав на обговорення словами "що завгодно" та "мені байдуже".

Також повідомлялося, що звільнений через скандал Дженсен Хуанг, якого підозрюють у двох романах, мав ще одні стосунки з іншою співробітницею компанії.