Тысячи отмененных рейсов: как выглядело небо над США во время пятичасового сбоя (видео)

В США из-за масштабного сбоя в системе управления воздушным движением было отменено около 4700 рейсов, а ещё примерно 10 тысяч задержаны. Общенациональный запрет на взлёты, который продлился около пяти часов, уже отменён, однако последствия будут ощущаться до конца выходных.

В США отменили общенациональный запрет на взлёты самолётов — ограничения, введённые из-за масштабного сбоя в системе управления воздушным движением, действовали около пяти часов. Об этом сообщает ВВС.

Разрешение на возобновление работы было дано Федеральным управлением гражданской авиации США (FAA) после сбоев в телекоммуникационной инфраструктуре, затронувших диспетчерские центры по всей стране.

Из-за сбоя были отменены около 4700 авиарейсов, ещё примерно 10 тысяч задержаны. Сообщение восстанавливается постепенно, ведь аэропортам приходится справляться с накопившимся потоком самолётов и пассажиров.

Видео дня

В Национальном аэропорту имени Рональда Рейгана недалеко от Вашингтона из-за массовой приостановки рейсов закончились свободные места для стоянки самолетов, сообщает CNN. Подобные проблемы возникли и в других крупных аэропортах страны.

На видео видно, как над США постепенно уменьшалось количество самолетов.

Самолеты, которые на тот момент уже находились в воздухе, могли приземляться, а вот новые взлеты были запрещены из соображений безопасности. Это лишь вторая общенациональная приостановка взлетов в США после терактов 11 сентября 2001 года.

Американские власти пока выясняют их окончательно. Министр внутренней безопасности США Марквейн Маллин заявил, что признаков преднамеренной атаки пока нет.

В свою очередь министр транспорта Шон Даффи назвал причиной приостановки авиасообщения устаревшие технологии управления воздушным движением и перегруженные маршрутизаторы.

Несмотря на снятие ограничений, последствия сбоя могут повлиять на расписание авиарейсов в течение выходных.

Ранее сообщалось, что американские аэропорты получили распоряжение, которого боятся путешественники, — не выпускать ни одного самолета, пока авиационные службы не выяснят, что происходит со связью. Общенациональный запрет на вылеты в FAA объяснили чрезвычайными обстоятельствами и соображениями безопасности.

Также сообщалось, что внутренние рейсы в США вновь разрешили после многочасовой приостановки, вызванной сбоем в телекоммуникационной связи.