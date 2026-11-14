Тисячі скасованих рейсів: як виглядало небо над США під час п'ятигодинного збою (відео)

Близько 4700 рейсів скасували і ще приблизно 10 тисяч затримали у США через масштабний збій у системі управління повітряним рухом. Загальнонаціональну заборону на зльоти, яка протрималася близько п'яти годин, уже скасували, однак наслідки відчуватимуться до кінця вихідних.

Загальнонаціональну заборону на зльоти літаків скасували у США – обмеження, запроваджені через масштабний збій у системі управління повітряним рухом, протрималися близько п'яти годин. Про це повідомляє ВВС.

Дозвіл відновити роботу дало Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) після перебоїв у телекомунікаційній інфраструктурі, які зачепили диспетчерські центри по всій країні.

Скасованими через збій виявилися близько 4700 авіарейсів, ще приблизно 10 тисяч затримали. Повертається сполучення поступово, адже аеропортам доводиться розгрібати накопичений потік літаків і пасажирів.

У Національному аеропорту імені Рональда Рейгана поблизу Вашингтона через масову зупинку рейсів закінчилися вільні місця для стоянки літаків, повідомляє CNN. Схожі проблеми виникли й в інших великих аеропортах країни.

Видео дня

На відео видно, як над США поступово зменшувалась кількість літаків.

Літаки, які на той момент уже перебували в повітрі, сідати могли, а от нові зльоти заборонили з міркувань безпеки. Це лише друга загальнонаціональна зупинка зльотів у США після терактів 11 вересня 2001 року.

Остаточно їх американська влада ще з'ясовує. Міністр внутрішньої безпеки США Марквейн Маллін заявив, що ознак навмисної атаки наразі немає.

Натомість міністр транспорту Шон Даффі назвав причиною зупинки авіасполучення застарілі технології управління повітряним рухом і перевантажені маршрутизатори.

Попри зняття обмежень, наслідки збою можуть впливати на розклад авіарейсів упродовж вихідних.

Раніше повідомлялося, що американські аеропорти отримали команду, якої бояться мандрівники, – не відправляти жодного літака, доки авіаслужби не з'ясують, що відбувається зі зв'язком. Загальнонаціональну заборону на виліт у FAA пояснили надзвичайними обставинами та міркуваннями безпеки.

Також повідомлялося, що внутрішні рейси у США знову дозволили після багатогодинної зупинки, спричиненої збоєм у телекомунікаційному зв'язку.