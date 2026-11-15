"Безядерное" будущее Тайваня под угрозой: страна готовится отменить многолетний запрет

Пока мир наращивает мощности для развития искусственного интеллекта, Тайвань столкнулся с проблемой, которая может изменить энергетическое будущее страны: без атомных электростанций ему становится всё сложнее обеспечивать потребности промышленности.

28 ноября 2026 года на Тайване состоится референдум, который может кардинально изменить энергетический курс страны. Так, гражданам предложат поддержать использование атомной энергетики для оживления экономики и отмены политики "безядерной родины". На фоне стремительного развития искусственного интеллекта и роста потребности промышленности в электроэнергии вопрос о возвращении к атомной генерации вновь стал предметом политических дискуссий. Об этом сообщает тайваньское издание Taipei Times по итогам телевизионного обсуждения, организованного Центральной избирательной комиссией страны.

Итак, 28 ноября гражданам Тайваня предстоит определиться, поддерживают ли они отказ от политики "безядерной родины" ради использования атомной энергии для развития экономики.

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В избирательном бюллетене гражданам будет задан вопрос: "Поддерживаете ли вы использование правительством атомной энергетики для оживления экономики с целью отмены энергетической политики "безядерной родины"?"

Данную инициативу выдвинули представители оппозиционных политических сил, и 14 августа законодательный орган Тайваня одобрил проведение референдума 59 голосами против 51.

Накануне голосования Центральная избирательная комиссия организовала пять телевизионных форумов. На них сторонники и противники возвращения к атомной энергетике должны изложить свои аргументы.

Почему Тайвань вновь заговорил об атомной энергетике

Одним из главных аргументов сторонников возвращения к атомной энергетике является рост потребления электроэнергии.

Так, в ходе второго телевизионного форума перед референдумом ассоциированный научный сотрудник Центра зеленой экономики Института экономических исследований Чжунхуа Чэнь Чжуншун заявил, что Тайвань стал слишком зависимым от природного газа. В то же время развитие возобновляемой энергетики не оправдало ожиданий, а потребности промышленности в электроэнергии продолжают расти. Неудивительно, ведь на сегодняшний день Тайвань остается одним из ключевых мировых производителей полупроводников, а развитие технологий искусственного интеллекта требует всё больших энергетических мощностей.

"Сейчас Тайваню больше всего не хватает не целей и не технологий, а времени", — подчеркнул учёный.

По его словам, центры обработки данных для искусственного интеллекта и предприятия по производству передовых микросхем строятся быстрее, чем крупная энергетическая инфраструктура. Поэтому стране нужны дополнительные источники стабильного электроснабжения, которые можно задействовать в относительно короткие сроки.

Ссылаясь на оценки представителей атомной отрасли, Чэнь заявил, что возобновление работы реакторов может занять от 18 месяцев до трёх лет. Это, по его мнению, позволило бы обеспечить более стабильные поставки электроэнергии, пока Тайвань будет продолжать развивать возобновляемые источники энергии.

Он также выступил за возобновление работы второй и третьей атомных электростанций. По его мнению, это помогло бы диверсифицировать энергетический баланс и снизить зависимость острова от импорта сжиженного природного газа.

Почему правительство не спешит возвращать АЭС

Другую точку зрения на форуме высказал заместитель министра экономики Тайваня Лай Цзяньсин. Он выступил против предложенного отказа от политики безъядерной энергетики и обратил внимание на то, что экономика страны продолжала расти, даже когда доля атомной энергетики в производстве электроэнергии сокращалась.

"Атомная энергетика не является панацеей для экономики", — заявил Лай.

По его словам, важную роль в развитии страны сыграли модернизация промышленности и мощные производственные цепочки.

В то же время правительство не исключает возможности возобновления использования атомной энергии. Государственная энергетическая компания Taiwan Power Co (Taipower) уже проверяет, можно ли безопасно возобновить работу существующих электростанций в соответствии с измененным законодательством. В частности, специалисты оценивают состояние оборудования после длительного воздействия радиации и возможную коррозию. Это необходимо для того, чтобы установить, сохранили ли реакторы достаточный уровень технической безопасности.

Лай подчеркнул, что результаты референдума не могут заменить обязательные технические проверки.

"Референдум не может заменить строгие проверки, предусмотренные законом, а также отменить необходимость научного подтверждения конструктивной безопасности оборудования", — заявил представитель Министерства экономики.

Он также обратил внимание на ограниченный вклад, который могут обеспечить станции после возобновления работы. Даже если вторую и третью АЭС признают безопасными и их восстановление получит общественную поддержку, вместе они будут производить электроэнергию в объеме, эквивалентном примерно 10 % нынешней генерации Тайваня.

Отдельной проблемой остается обращение с радиоактивными отходами. Правительство должно определить, как безопасно хранить и захоранивать ядерные материалы.

Что известно о предыдущем отказе Тайваня от атомной энергетики

Тайвань полностью прекратил выработку электроэнергии на атомных электростанциях 17 мая 2025 года, когда был остановлен второй энергоблок АЭС Мааньшань (Maanshan) в уезде Пиндун. Это был последний реактор, который оставался в эксплуатации на острове. До этого постепенно прекратили работу ещё четыре реактора на двух других станциях: Цзиньшань (Chinshan) — в 2018–2019 годах и Куошен (Kuosheng) — в 2021–2023 годах. Последние два реактора Мааньшаня остановили в июле 2024 года и мае 2025 года соответственно. Все шесть энергоблоков исчерпали предусмотренный 40-летними лицензиями срок эксплуатации.

Отказ от атомной энергетики был частью государственного курса на создание "безядерной родины". Эта цель была закреплена в базовом законе об окружающей среде ещё в 2002 году, а в 2017-м законодательно был установлен 2025 год в качестве конечного срока отказа от атомной генерации.

Почему вокруг референдума разгорелись споры

Дискуссия об атомной энергетике на Тайване не ограничивается вопросом экономической выгоды. Политики и общественные организации также спорят о безопасности реакторов, стоимости электроэнергии и утилизации радиоактивных отходов.

В ходе предыдущих теледебатов представители правящей Демократической прогрессивной партии подчеркивали, что для возвращения к атомной энергетике необходимы три условия:

подтвержденная безопасность станций;

реальное решение проблемы ядерных отходов;

общественное согласие.

Противники референдума также считают, что экономический рост Тайваня не зависит исключительно от атомной энергетики. Они ссылаются на развитие возобновляемых источников энергии и прогнозы, согласно которым страна сможет обеспечивать потребности потребителей даже без возобновления работы АЭС.

12 ноября коалиция экологических организаций и правозащитников призвала граждан проголосовать против этой инициативы. Среди основных аргументов — отсутствие окончательного решения по поводу ядерных отходов, риски, связанные с эксплуатацией старых реакторов, и расходы на их восстановление.

По оценкам представителей коалиции, проведение референдума обойдётся налогоплательщикам примерно в 800 миллионов новых тайваньских долларов.

Напомним, Россия заявила об обсуждении с США совместных проектов по строительству дата-центров, которые планируется снабжать электроэнергией, в частности, от российских атомных электростанций. По словам спецпредставителя Кремля Кирилла Дмитриева, стороны уже сформировали перечень потенциальных проектов, однако их стоимость, сроки реализации и участники пока не разглашаются.

Кроме того, Фокус сообщал, что в Венгрии возобновляют работу реактора АЭС после кризиса.