Без"ядерне майбутнє Тайваню під загрозою: країна готується скасувати багаторічну заборону

Поки світ нарощує потужності для розвитку штучного інтелекту, Тайвань зіткнувся з проблемою, яка може змінити енергетичне майбутнє країни, — без атомних електростанцій йому дедалі складніше забезпечувати потреби промисловості.

На Тайвані 28 листопада 2026 року відбудеться референдум, який може кардинально змінити енергетичний курс країни. Так, громадянам запропонують підтримати використання атомної енергетики для пожвавлення економіки та скасування політики "без’ядерної батьківщини". На тлі стрімкого розвитку штучного інтелекту та зростання потреби промисловості в електроенергії питання повернення до атомної генерації знову стало предметом політичних дискусій. Про це повідомляє тайванське видання Taipei Times за підсумками телевізійного обговорення, організованого Центральною виборчою комісією країни.

Отже, 28 листопада громадянам Тайваню доведеться визначитися, чи підтримують вони відмову від політики "без’ядерної батьківщини" заради використання атомної енергії для розвитку економіки.

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У виборчому бюлетені громадянам поставлять запитання: "Чи підтримуєте ви використання урядом атомної енергетики для пожвавлення економіки з метою скасування енергетичної політики "без’ядерної батьківщини"?"

Дану Ініціативу запропонували представники опозиційних політичних сил і 14 серпня законодавчий орган Тайваню схвалив проведення референдуму 59 голосами проти 51.

Напередодні голосування Центральна виборча комісія організувала п'ять телевізійних форумів. На них прихильники та противники повернення до атомної енергетики мають представити свої аргументи.

Чому Тайвань знову заговорив про атомну енергетику

Одним із головних аргументів прихильників повернення до ядерної генерації є зростання споживання електроенергії.

Так, під час другого телевізійного форуму перед референдумом асоційований науковий співробітник Центру зеленої економіки Інституту економічних досліджень Чжунхуа Чень Чжуншун заявив, що Тайвань став надто залежним від природного газу. Водночас розвиток відновлюваної енергетики не виправдав очікувань, а потреби промисловості в електроенергії продовжують зростати. Ще б пак, на сьогоднішній день Тайвань залишається одним із ключових світових виробників напівпровідників, а розвиток технологій штучного інтелекту потребує дедалі більших енергетичних потужностей.

"Тайваню зараз найбільше бракує не цілей і не технологій, а часу", — наголосив науковець.

За його словами, центри обробки даних для штучного інтелекту та підприємства з виробництва передових мікросхем будуються швидше, ніж велика енергетична інфраструктура. Тому країні потрібні додаткові джерела стабільного електропостачання, які можна залучити у відносно короткі строки.

Посилаючись на оцінки представників ядерної галузі, Чень заявив, що відновлення роботи реакторів може зайняти від 18 місяців до трьох років. Це, на його думку, дозволило б забезпечити стабільніше постачання електроенергії, поки Тайвань продовжуватиме розвивати відновлювані джерела.

Він також виступив за відновлення роботи другої та третьої атомних електростанцій. На його переконання, це допомогло б диверсифікувати енергетичний баланс і зменшити залежність острова від імпорту скрапленого природного газу.

Чому уряд не поспішає повертати АЕС

Іншу позицію під час форуму представив заступник міністра економіки Тайваню Лай Цзяньсін. Він виступив проти запропонованої відмови від політики без’ядерної енергетики та звернув увагу на те, що економіка країни продовжувала зростати, навіть коли частка атомної енергетики у виробництві електроенергії скорочувалася.

"Атомна енергетика не є універсальними ліками для економіки", — заявив Лай.

За його словами, важливу роль у розвитку країни відіграли модернізація промисловості та потужні виробничі ланцюги.

Водночас уряд не виключає можливості повернення до використання атомної енергії. Державна енергетична компанія Taiwan Power Co (Taipower) уже перевіряє, чи можна безпечно відновити роботу наявних електростанцій відповідно до зміненого законодавства. Зокрема, фахівці оцінюють стан обладнання після тривалого впливу радіації та можливу корозію. Це необхідно, щоб встановити, чи зберегли реактори достатній рівень технічної безпеки.

Лай наголосив, що результати референдуму не можуть замінити обов'язкові технічні перевірки.

"Референдум не може замінити суворі перевірки, передбачені законом, а також скасувати необхідність наукового підтвердження конструкційної безпеки обладнання", — заявив представник Міністерства економіки.

Він також звернув увагу на обмежений внесок, який можуть забезпечити станції після перезапуску. Навіть якщо другу та третю АЕС визнають безпечними й отримають суспільну підтримку їхнього відновлення, разом вони вироблятимуть електроенергію в обсязі, еквівалентному приблизно 10% нинішньої генерації Тайваню.

Окремою проблемою залишається поводження з радіоактивними відходами. Уряд має визначити, як безпечно зберігати та захоронювати ядерні матеріали.

Що відомо про попередню відмову Тайваню від атомної енергетики

Тайвань повністю припинив виробництво електроенергії на атомних електростанціях 17 травня 2025 року, коли зупинили другий енергоблок АЕС Мааньшань (Maanshan) у повіті Піндун. Він був останнім реактором, який залишався в експлуатації на острові. До цього поступово припинили роботу ще чотири реактори на двох інших станціях: Чіншань (Chinshan) — у 2018–2019 роках та Куошен (Kuosheng) — у 2021–2023 роках. Останні два реактори Мааньшаня зупинили у липні 2024-го та травні 2025 року відповідно. Усі шість енергоблоків вичерпали передбачений 40-річними ліцензіями термін експлуатації.

Відмова від атомної енергетики була частиною державного курсу на створення "без’ядерної батьківщини". Цю мету закріпили в базовому законі про довкілля ще у 2002 році, а у 2017-му законодавчо визначили 2025 рік як кінцевий термін відмови від ядерної генерації.

Чому навколо референдуму виникли суперечки

Дискусія щодо атомної енергетики на Тайвані не обмежується питанням економічної вигоди. Політики та громадські організації також сперечаються про безпеку реакторів, вартість електроенергії та утилізацію радіоактивних відходів.

Під час попередніх телевізійних дебатів представники правлячої Демократичної прогресивної партії наголошували, що для повернення до атомної генерації необхідні три умови:

підтверджена безпека станцій;

реальне рішення проблеми ядерних відходів;

суспільна згода.

Противники референдуму також вважають, що економічне зростання Тайваню не залежить виключно від атомної енергетики. Вони посилаються на розвиток відновлюваних джерел та прогнози, згідно з якими країна зможе забезпечувати потреби споживачів навіть без повернення до роботи АЕС.

12 листопада коаліція екологічних організацій і правозахисників закликала громадян голосувати проти ініціативи. Серед основних аргументів — відсутність остаточного рішення щодо ядерних відходів, ризики експлуатації старих реакторів та витрати на їхнє відновлення.

За оцінкою представників коаліції, проведення референдуму коштуватиме платникам податків близько 800 мільйонів нових тайванських доларів.

Нагадаємо, Росія заявила про обговорення зі США спільних проєктів із будівництва дата-центрів, які планують забезпечувати електроенергією, зокрема, від російських атомних електростанцій. За словами спецпредставника Кремля Кирила Дмитрієва, сторони вже сформували перелік потенційних проєктів, однак їхні вартість, терміни реалізації та учасники поки не розголошуються.

Також Фокус писав, що в Угорщині відновлюють роботу реактора АЕС після кризи.