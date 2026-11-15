США планировали вывести 25 тысяч военнослужащих из Европы: Трамп неожиданно изменил решение

Еще недавно европейские союзники опасались, что США выведут с континента 25 тысяч военнослужащих, однако в Пентагоне неожиданно пересмотрели планы и теперь готовятся к гораздо меньшему сокращению, но есть один нюанс, касающийся восточного фланга НАТО.

Президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что Европа больше не может полагаться на американскую защиту и должна самостоятельно заботиться о своей безопасности, увеличивая расходы на оборону. Однако война с Ираном продемонстрировала, насколько самой Америке нужны европейские военные базы, логистические маршруты и воздушное пространство союзников. Похоже, столкнувшись с собственными стратегическими потребностями, администрация Трампа пересмотрела подход: теперь ожидается, что сокращение контингента будет значительно меньшим — около 5 тысяч военных, а не 25 тысяч, как опасались европейцы.

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Об этом 14 ноября сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, осведомленные о ходе обсуждений в американской администрации.

Один из собеседников агентства отметил, что союзникам следует быть готовыми к выводу примерно 5 тысяч американских военнослужащих, а не 25 тысяч, как это планировалось ещё совсем недавно.

Одной из причин пересмотра планов стало увеличение оборонных расходов европейских членов НАТО. В Вашингтоне положительно оценили тот факт, что союзники начали более активно вкладывать средства в собственную оборону и постепенно берут на себя большую ответственность за безопасность Европы.

Еще одним важным фактором стала ситуация на Ближнем Востоке. По данным Bloomberg, руководство Пентагона осознало, насколько американские вооруженные силы, дислоцированные в Европе, важны для проецирования военной мощи США в других регионах. В частности, американская армия активно использует европейскую инфраструктуру в ходе операций на фоне затянувшегося конфликта с Ираном.

Ранее в этом месяце посол США при НАТО Мэтью Витакер также высказался по поводу возможного сокращения контингента. По его словам, американские войска в Европе находятся в нужных местах, и он не ожидает масштабного вывода военных.

"У нас здесь много ресурсов, расположенных именно там, где нужно. Я не ожидаю ничего масштабного", — заявил Витакер.

Какие страны могут лишиться американских военных

По данным Bloomberg, предстоящее сокращение американского военного контингента в Европе может по-разному отразиться на странах НАТО. Больше всего военных, вероятно, выведут из Германии, поскольку именно там сосредоточено наибольшее количество военнослужащих США в Европе. А вот на восточном фланге Альянса американское присутствие, напротив, могут усилить. Речь идет о странах, граничащих с Россией, ведь они готовы частично покрывать расходы на размещение американских военных на своей территории.

Отметим, что сокращение американского присутствия в Германии уже стало причиной напряженности в отношениях между Берлином и Вашингтоном. Ранее Пентагон заявлял о намерении вывести оттуда около 5 тысяч военнослужащих, а также отменил запланированное размещение отдельных подразделений. Теперь в рамках более широкого пересмотра военной стратегии США могут вновь изменить дислокацию сил в Европе. В то же время Bloomberg не приводит конкретное количество военных, которых планируется вывести именно из Германии в рамках нового решения.

Кстати, одной из самых активных в вопросе дислокации американских военных на своей территории является Польша. Так, Варшава предлагает не только оплачивать содержание военнослужащих США в размере около 15 тысяч долларов в год на каждого военнослужащего, но и профинансировать инфраструктуру для постоянной военной базы.

К подобной модели присоединилась и Литва: она предложила оплатить строительство новой базы для американских военных. В ноябре о готовности разделить расходы на размещение американского контингента заявила также Румыния. Бухарест заинтересован не только в том, чтобы сохранить американские войска, но и, по возможности, увеличить их численность на своей территории.

Когда Трамп примет окончательное решение

Несмотря на пересмотр планов, окончательного решения о масштабах сокращения американского контингента пока нет. Представитель Пентагона сообщил Bloomberg, что соответствующий пересмотр продолжается и на данный момент ведомству нечего объявить.

Заместитель министра обороны США по вопросам политики Элбридж Колби должен подготовить официальный отчет с предложениями по изменению военного присутствия США в Европе и передать его главе Пентагона Питу Хэгсету. Ожидается, что до 1 декабря Хегсет представит президенту Дональду Трампу окончательные рекомендации. Именно тогда Трамп и примет окончательное решение.

Какие ограничения ввел Конгресс США

На возможности администрации Трампа сокращать военное присутствие в Европе влияют и законодательные ограничения. В прошлом году Конгресс США принял закон, запрещающий Пентагону сокращать численность американских военнослужащих в Европе ниже 76 тысяч в течение длительного периода без выполнения определенных требований.

В частности, перед сокращением контингента американское оборонное ведомство должно провести оценку рисков для безопасности США и союзников, проконсультироваться с партнерами и представить соответствующие отчеты Конгрессу. Кроме того, без соблюдения установленной процедуры Пентагон не может просто закрыть военные базы или вывести основные системы вооружения.

Нынешний пересмотр военного присутствия учитывает оценку рисков, подготовленную командующим Европейским командованием Вооруженных сил США Алексусом Гринкевичем, а также позиции союзников по НАТО.

Еще одним фактором, который может ограничить возможности Трампа, Bloomberg называет результаты промежуточных выборов в Конгресс США, состоявшихся 3 ноября. По оценке агентства, переход контроля над Конгрессом к демократам может затруднить масштабное сокращение военных расходов и контингента за рубежом.

Таким образом, речь сейчас идет не об окончательном отказе США от сокращения войск в Европе, а о пересмотре его масштабов. Если озвученные Bloomberg оценки оправдаются, американский контингент на континенте сократится примерно на 5 тысяч военнослужащих вместо 25 тысяч, которых ранее опасались европейские союзники.

Напомним, Дональд Трамп заявил, что хочет "разобраться с Кубой" до окончания своего президентского срока и не исключил применения военной силы против острова.

Кроме того, Фокус сообщал, что США предложили Украине и России совместно контролировать неоккупированную часть Донецкой области в рамках возможного мирного соглашения, однако украинская делегация категорически отвергла эту идею.