США планували вивести 25 тисяч військових з Європи: Трамп несподівано змінив рішення

Ще недавно європейські союзники побоювалися, що США заберуть із континенту 25 тисяч військових, однак у Пентагоні несподівано переглянули плани й тепер готуються до значно меншого скорочення, але є один нюанс, який стосується східного флангу НАТО.

Президент США Дональд Трамп неодноразово давав зрозуміти, що Європа більше не може покладатися на американський захист і має самостійно дбати про власну безпеку, нарощуючи витрати на оборону. Однак війна з Іраном продемонструвала, наскільки самій Америці потрібні європейські військові бази, логістичні маршрути та повітряний простір союзників. Схоже, зіткнувшись із власними стратегічними потребами, адміністрація Трампа переглянула підхід: тепер очікується, що скорочення контингенту буде значно меншим — близько 5 тисяч військових, а не 25 тисяч, як побоювалися європейці.

Про це 14 листопада повідомило агентство Bloomberg із посиланням на джерела, обізнані з обговореннями в американській адміністрації.

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Один із співрозмовників агентства зазначив, що союзникам варто бути готовими до виведення приблизно 5 тисяч американських військових, а не 25 тисяч, як це планувалось ще зовсім недавно.

Однією з причин перегляду планів стало збільшення оборонних витрат європейських членів НАТО. У Вашингтоні позитивно оцінили те, що союзники почалитактивніше вкладати кошти у власну оборону та поступово беруть на себе більшу відповідальність за безпеку Європи.

Іншим важливим чинником стала ситуація на Близькому Сході. За даними Bloomberg, керівництво Пентагону усвідомило, наскільки американські військові сили, розміщені в Європі, важливі для проєктування військової потужності США в інших регіонах. Зокрема, американська армія активно використовує європейську інфраструктуру під час операцій на тлі тривалого конфлікту з Іраном.

Раніше цього місяця посол США при НАТО Метью Вітакер також висловився щодо можливого скорочення контингенту. За його словами, американські сили в Європі перебувають у потрібних місцях і масштабного виведення військових він не очікує.

"У нас тут багато ресурсів, розташованих саме там, де потрібно. Я не очікую нічого масштабного", — заявив Вітакер.

Які країни можуть втратити американських військових

За даними Bloomberg, майбутнє скорочення американського військового контингенту в Європі може нерівномірно позначитися на країнах НАТО. Найбільше військових, імовірно, виведуть із Німеччини, оскільки саме там розташована найбільша кількість військовослужбовців США в Європі. А от на східному фланзі Альянсу американську присутність, навпаки, можуть посилити. Йдеться про країни, які межують із Росією, адже вони готові частково покривати витрати на розміщення американських військових на своїй території.

Зазначимо, що скорочення американської присутності в Німеччині вже стало предметом напруженості між Берліном і Вашингтоном. Раніше Пентагон заявляв про намір вивести звідти близько 5 тисяч військовослужбовців, а також скасував заплановане розміщення окремих підрозділів. Тепер у межах ширшого перегляду військової стратегії США можуть знову змінити дислокацію сил у Європі. Водночас Bloomberg не наводить конкретної кількості військових, яких планують вивести саме з Німеччини в межах нового рішення.

До речі, однією з найактивніших у питанні дислокації американських військових на своїй території є Польща. Так, Варшава пропонує не лише оплачувати утримання військових США у розмірі близько 15 тисяч доларів на рік для кожного військовослужбовця, а й профінансувати інфраструктуру для постійної військової бази.

До подібної моделі долучилася і Литва: вона запропонувала оплатити будівництво нової бази для американських військових. У листопаді про готовність розділити витрати на розміщення американського контингенту заявила також Румунія. Бухарест зацікавлений не лише зберегти американські сили, а й за можливості збільшити їхню кількість на своїй території.

Коли Трамп ухвалить остаточне рішення

Попри перегляд планів, остаточного рішення про масштаби скорочення американського контингенту поки немає. Представник Пентагону повідомив Bloomberg, що відповідний перегляд триває і наразі відомству нічого оголосити.

Заступник міністра оборони США з питань політики Елбрідж Колбі має підготувати офіційний звіт із пропозиціями щодо зміни військової присутності США в Європі та передати його главі Пентагону Піту Гегсету. Очікується, що до 1 грудня Гегсет представить президенту Дональду Трампу остаточні рекомендації. Саме тоді Трамп і ухвалюватиме фінальне рішення.

Які обмеження наклав Конгрес США

На можливості адміністрації Трампа скорочувати військову присутність у Європі впливають і законодавчі обмеження. Минулого року Конгрес США ухвалив закон, який забороняє Пентагону зменшувати кількість американських військових у Європі нижче 76 тисяч протягом тривалого періоду без виконання визначених вимог.

Зокрема, перед скороченням контингенту американське оборонне відомство має провести оцінку ризиків для безпеки США та союзників, проконсультуватися з партнерами й надати відповідні звіти Конгресу. Також без дотримання встановленої процедури Пентагон не може просто закрити військові бази або вивести основні системи озброєння.

Нинішній перегляд військової присутності враховує оцінку ризиків, підготовлену командувачем Європейського командування Збройних сил США Алексусом Гринкевичем, а також позиції союзників по НАТО.

Ще одним чинником, який може обмежити можливості Трампа, Bloomberg називає результати проміжних виборів до Конгресу США, що відбулися 3 листопада. За оцінкою агентства, перехід контролю над Конгресом до демократів може ускладнити масштабне скорочення військових витрат і контингенту за кордоном.

Отже, наразі йдеться не про остаточну відмову США від скорочення військ у Європі, а про перегляд його масштабів. Якщо озвучені Bloomberg оцінки справдяться, американський контингент на континенті зменшиться приблизно на 5 тисяч військових замість 25 тисяч, яких раніше побоювалися європейські союзники.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що хоче "розібратися з Кубою" до завершення свого президентського терміну та не виключив застосування військової сили проти острова.

Також Фокус писав, що США запропонували Україні та Росії спільно контролювати неокуповану частину Донецької області в межах можливої мирної угоди, однак українська делегація категорично відкинула цю ідею.