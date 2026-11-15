"Кто-то нас сбил": в аэропорту Майами столкнулись два самолета Boeing

В международном аэропорту Майами в США столкнулись грузовой самолет Boeing 767 компании UPS и пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Copa Airlines. В результате инцидента два человека получили легкие травмы.

Столкновение произошло около 21:15 по местному времени в субботу, 14 ноября, на рулежной дорожке аэропорта, сообщает ABC News со ссылкой на Федеральное авиационное управление США (FAA).

По данным FAA, крыло пассажирского Boeing 737, который готовился к посадке, зацепило носовую часть грузового Boeing 767. Самолет UPS в этот момент направлялся в Боготу — столицу Колумбии.

Перед столкновением авиадиспетчеры приказали экипажу грузового самолета уступить дорогу пассажирскому самолету. В настоящее время обстоятельства инцидента расследуются.

На аудиозаписи переговоров с авиадиспетчером слышно, как один из пилотов сообщает: "Кто-то нас сбил". На фотографиях с места происшествия видны повреждения носовой части одного из самолетов.

Видео дня

По данным авиационной службы округа Майами-Дейд, двое человек получили незначительные травмы. Медики оказали им помощь прямо в аэропорту, госпитализация не потребовалась.

В компании UPS подтвердили, что один из её самолётов попал в инцидент на земле в Майами. Там отметили, что экипаж находится в безопасности и сотрудничает с соответствующими органами для выяснения обстоятельств.

Несмотря на столкновение, аэропорт продолжил работу. Самолеты перенаправляли на другие рулежные дорожки, чтобы избежать задержек в движении воздушного транспорта.

Отметим, что Фокус писал о других авиакатастрофах 2026 года, унесших жизни людей. Одна из трагических историй произошла в США: разбился самолет компании Amazone. В результате авиакатастрофы погибли пять человек, а трое получили тяжелые травмы.

В аэропортах США ввели общенациональный запрет на вылет самолетов. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) объяснило это решение чрезвычайными обстоятельствами и соображениями безопасности. Оно принято на фоне сообщений о серьезных проблемах со связью между диспетчерами и экипажами самолетов.