"Хтось нас збив": в аеропорту Маямі зіткнулися два літаки Boeing

У міжнародному аеропорту Маямі у США зіткнулися вантажний літак Boeing 767 компанії UPS та пасажирський Boeing 737 авіакомпанії Copa Airlines. Унаслідок інциденту двоє людей отримали незначні травми.

Зіткнення сталося близько 21:15 за місцевим часом у суботу, 14 листопада, на руліжній доріжці аеропорту, повідомляє ABC News із посиланням на Федеральне авіаційне управління США (FAA).

За даними FAA, крило пасажирського Boeing 737, який прямував до виходу на посадку, зачепило носову частину вантажного Boeing 767. Літак UPS у цей момент прямував до Боготи — столиці Колумбії.

Перед зіткненням авіадиспетчери наказали екіпажу вантажного літака поступитися дорогою пасажирському борту. Наразі обставини інциденту розслідують.

В аудіозаписі переговорів з авіадиспетчером чути, як один із пілотів повідомляє: "Хтось нас збив". На фотографіях із місця події видно пошкодження носової частини одного з літаків.

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За інформацією авіаційної служби округу Маямі-Дейд, двоє людей отримали незначні травми. Медики надали їм допомогу безпосередньо в аеропорту, госпіталізація не знадобилася.

У компанії UPS підтвердили, що один із її літаків потрапив в інцидент на землі в Маямі. Там зазначили, що екіпаж перебуває в безпеці та співпрацює з відповідними органами для з'ясування обставин.

Попри зіткнення, аеропорт продовжив роботу. Літаки перенаправляли на інші руліжні доріжки, щоб уникнути затримок у русі повітряного транспорту.

Зазначимо, Фокус писав про інші авіакатастрофи 2026 року, які забрали життя людей. Одна з трагічних історій сталась у США: розбився літак компанії Amazone. Внаслідок авіакатастрофи загинуло п'ятеро людей, а троє отримали важкі травми.

В аеропортах США запровадили загальнонаціональну заборону на виліт літаків. Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) пояснило рішення надзвичайними обставинами та міркуваннями безпеки. Воно ухвалене на тлі повідомлень про серйозні проблеми зі зв’язком між диспетчерами та екіпажами літаків.