Крупнейшая акция со времен "Бархатной революции": в Праге сотни тысяч человек вышли на протесты

Чехи протестуют против изменений в финансировании государственного телевидения и радио, запланированных правительством Андрея Бабиша, которое перевело вещательные компании на дотации из бюджета, отменив при этом обязательные отчисления с граждан. Реформы могут привести к увольнению сотрудников и сокращению производства программ.

В воскресенье, 15 ноября, на Летенском поле в Праге прошла массовая акция ассоциации "Миллион моментов за демократию", в ходе которой тысячи людей протестовали против запланированных изменений в финансировании Чешского телевидения и радио. Об этом сообщает чешское издание TN.

По оценкам организаторов, на акцию собралось от 350 до 450 тысяч человек, и вся площадь была заполнена практически до отказа, что стало самой массовой демонстрацией с 1989 года, когда в Чехословакии произошло свержение коммунистического режима, получившее название "Бархатная революция".

Акция в Праге Фото: из открытых источников

Председатель ассоциации "Миллион моментов за демократию" Микулаш Минарж призвал правительство отозвать закон и начать диалог с несогласными, сообщает Novinky.cz. Организаторы акции также считают действия правительственных чиновников частью более широкого плана ослабления демократических гарантий государства, в число которых входят судебная система, безопасность, культура и т. д.

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Участники митинга в Праге

Активисты пригласили правительство в полном составе на дискуссию с экспертами 2 декабря.

В свою очередь премьер-министр Андрей Бабиш, как пишет издание Irozhlas, не согласен с причинами демонстрации, но уважает право людей на протест. Впрочем, правительство всё равно отменит обязательные сборы, ведь коалиция таким образом якобы выполняет свои предвыборные обязательства.

Кроме того, премьер утверждает, что власти не намерены контролировать СМИ или каким-либо образом влиять на работу редакций, а лишь собираются изменить "устаревшую" систему финансирования в виде лицензионных сборов.

Напомним, что в марте чешские граждане уже выходили на протест против главы правительства Андрея Бабиша, которого обвиняют в симпатиях к РФ.

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