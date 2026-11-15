Найбільша акція з часів Оксамитової революції: у Празі сотні тисяч людей вийшли на протести

Чехи протестують проти змін у фінансуванні державного телебачення та радіо, яке запланував уряд Андрея Бабіша, перевівши мовників на дотації з бюджету, скасувавши натомість обов'язкові відрахування з громадян. Реформи можуть призвести до звільнення працівників та скорочення виробництва програм.

У неділю, 15 листопада, на Летенському полі у Празі проходила масова акція асоціації "Мільйон моментів за демократію", на якій тисячі людей протестували проти запланованих змін у фінансуванні Чеського телебачення та радіо. Про це інформує чеське видання TN.

За оцінками організаторів, на акцію зібралося від 350 до 450 тисяч осіб й увесь простір був заповнений практично вщент, що стало наймасовішою демонстрацією з 1989 року, коли у Чехословаччині відбулося повалення комуністичного режиму, яке отримало назву "Оксамитова революція".

Акція у Празі Фото: з відкритих джерел

Голова Асоціації "Мільйон моментів за демократію" Мікулаш Мінарж закликав уряд відкликати закон та розпочати діалог з незгодними, інформують Novinky.cz. Організатори акції також вважають дії урядовців частиною ширшого плану послаблення демократичних гарантій держави, серед яких судова система, безпека, культура тощо.

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Мітингарі у Празі

Активісти запросили уряд у повному складі на дискусію з експертами 2 грудня.

Своєю чергою прем'єр-міністр Андрей Бабіш, як пише видання Irozhlas, не погоджується з причинами демонстрації, але поважає право людей на протест. Утім, уряд все одно скасує обов'язкові збори, адже коаліція таким чином нібито виконує свої передвиборчі зобов'язання.

Також прем'єр стверджує, що влада не збирається контролювати ЗМІ чи якось впливати на роботу редакцій, а лише збирається змінити "застарілу" систему фінансування у вигляді ліцензійних зборів.

Нагадаємо, у березні чеські громадяни вже виходили на протест проти глави уряду Андрея Бабіша, якого звинувачують в прихильності до РФ.

Раніше Фокус пояснював, чим загрожувала Україні перемога на парламентських виборах в Чехії партії ANO Андрея Бабіша.