Вместо праздничного настроения — пожар и тяжелораненые: взрыв прервал рождественскую ярмарку в Бельгии

Всего через час после открытия рождественскую ярмарку в Бельгии пришлось срочно эвакуировать, а одного из пострадавших с тяжелыми травмами доставили в больницу на вертолете.

Всего два дня назад в бельгийской деревне Маредсу открылась рождественская ярмарка, которая должна была подарить посетителям праздничное настроение, радость и ощущение приближения Рождества. Однако вместо праздничной атмосферы здесь теперь — последствия взрыва и пожара, разрушенные торговые павильоны и тревога за жизнь пострадавших. То, что должно было стать местом встреч и приятного отдыха, обернулось чрезвычайным происшествием, в результате которого пять человек получили травмы, двое из них находятся в критическом состоянии.

Об этом инциденте сообщило издание RTL Belgium.

По информации мэра муниципалитета Анне Пьера Рондиа, примерно в 11:30 в воскресенье, 15 ноября, произошёл взрыв на территории рождественской ярмарки в Маредсу, входящем в муниципалитет Анне (Anhée) в провинции Намюр, регион Валлония. Это произошло примерно через час после открытия ярмарки для посетителей.

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После взрыва один из деревянных торговых павильонов загорелся. Пламя перекинулось на соседние сооружения. На место прибыли пожарные спасательной зоны Dinaphi, несколько бригад скорой помощи, полиция и медицинский вертолёт.

Спасатели эвакуировали посетителей и взяли пожар под контроль, однако огонь успел уничтожить несколько торговых павильонов.

Последствия взрыва на территории рождественской ярмарки в Маредсу Фото: соцсеть Х

В качестве предварительной причины происшествия спасатели, прибывшие на место инцидента, называют случайную детонацию газового баллона. В частности, речь идет о баллоне с пропаном, который использовался на ярмарке.

После взрыва посетителей эвакуировали, а рождественскую ярмарку закрыли. Местные власти приняли это решение совместно с организаторами мероприятия.

"Ситуация сейчас полностью под контролем", — сообщил Пьер Рондиа.

Об этом происшествии также сообщили в прокуратуру провинции Намюр. На место выехал эксперт, который должен выяснить точные обстоятельства взрыва и его техническую причину.

По уточненным данным, травмы получили пять человек. При этом сообщения бельгийских СМИ о тяжести их состояния несколько расходятся.

RTBF со ссылкой на спасателей сообщает о трёх тяжелораненых. Двое из них получили серьёзные ожоги, их состояние оценивалось как критическое. Ещё один человек также получил тяжёлые травмы. Двое других пострадавших получили более лёгкие травмы.

Одного из пострадавших, находящегося в критическом состоянии, вертолетом доставили в больницу в Льеже. Другого планировали перевезти в военный госпиталь в Недер-овер-Гембеке, однако на момент сообщения эта информация ещё не была подтверждена.

После взрыва территорию рождественской ярмарки эвакуировали, а само мероприятие закрыли для посетителей из уважения к пострадавшим и их близким. По словам мэра, такое решение было принято совместно с организаторами.

Стоит отметить, что рождественская ярмарка в Маредсу открылась только в пятницу, 13 ноября. То есть пожар произошел через два дня после начала её работы.

Рождественские ярмарки в Европе: какие из них стоит посетить украинцам

Рождественские ярмарки — одна из самых известных зимних традиций Европы. Действительно, каждый год в ноябре и декабре центральные площади городов превращаются в праздничные городки с деревянными домиками, елками, иллюминацией, сувенирами и традиционными блюдами. Здесь можно приобрести изделия местных мастеров, попробовать национальные рождественские лакомства, посетить концерты и просто прогуляться по украшенным улицам.

Среди самых известных европейских направлений есть несколько городов, которые украинцам особенно стоит рассмотреть для зимнего путешествия.

Краков, Польша. Одно из самых близких к Украине популярных туристических направлений. Рождественская ярмарка традиционно проходит на главной Рыночной площади города. Посетителям предлагают изделия народных мастеров, елочные украшения, местные сладости и традиционные польские блюда. В сезоне 2026 года ярмарка запланирована с 27 ноября до начала января 2027 года.

Вроцлав, Польша. Город известен своей масштабной рождественской ярмаркой на Рыночной площади и прилегающих улицах. Здесь устанавливают праздничные домики, украшают здания иллюминацией, организуют развлекательные мероприятия для детей и взрослых. В этом году ярмарка будет работать с 20 ноября по 7 января 2027 года.

Прага, Чехия. Рождественская ярмарка на Староместской площади считается одной из самых известных в Европе. Его главным украшением становится большая елка, а вокруг располагаются деревянные торговые домики с традиционными чешскими блюдами, сладостями и сувенирами. Праздничные площадки также обустраивают на Вацлавской площади. В 2026 году основные ярмарки будут работать с 28 ноября по 6 января 2027 года.

Вена, Австрия. Австрийская столица ежегодно организует сразу несколько рождественских ярмарок. Самая известная из них расположена перед городской ратушей на Rathausplatz. Здесь обустраивают праздничные павильоны, устанавливают елку, создают ледовые площадки и украшают окружающий парк. Отдельного внимания заслуживает ярмарка возле дворца Шенбрунн. Основная ярмарка на Rathausplatz будет работать с 13 ноября по 26 декабря, а возле Шенбрунна — до 6 января 2027 года.

Будапешт, Венгрия. Одной из главных рождественских площадок города является площадь перед базиликой Святого Стефана. Здесь устанавливают праздничные декорации, устраивают световые шоу, продают традиционные венгерские блюда и изделия местных мастеров. Еще одна популярная ярмарка расположена на площади Верешмарти. Основные праздничные площадки открылись 13 ноября, а ярмарка у базилики будет работать до 1 января 2027 года.

Страсбург, Франция. Город называют рождественской столицей Франции. Его ярмарка Christkindelsmärik ведёт свою историю с 1570 года и считается одной из старейших в Европе. Во время праздников украшают исторический центр, устанавливают большую елку на площади Клебер, а торговые домики размещают на нескольких центральных площадях. В этом году ярмарка продлится с 27 ноября по 24 декабря.

Нюрнберг, Германия. Это одна из самых известных традиционных рождественских ярмарок страны — Christkindlesmarkt. Она проходит на центральной площади Hauptmarkt. Здесь продают знаменитые нюрнбергские пряники, традиционные колбаски, елочные украшения и изделия ремесленников. Ярмарка будет работать с 27 ноября по 24 декабря.

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