Замість святкового настрою — пожежа і тяжкопоранені: вибух перервав різдвяний ярмарок у Бельгії

Усього за годину після відкриття різдвяний ярмарок у Бельгії довелося терміново евакуювати, а одного з постраждалих із критичними травмами доправляли до лікарні гелікоптером.

Лише два дні тому в бельгійському селі Маредсу відкрився різдвяний ярмарок, який мав дарувати відвідувачам святковий настрій, радість і відчуття наближення Різдва. Однак замість святкової атмосфери тут тепер — наслідки вибуху та пожежі, зруйновані торгові павільйони й тривога за життя постраждалих. Те, що мало стати місцем зустрічей і приємного відпочинку, обернулося надзвичайною подією, внаслідок якої п'ятеро людей дістали травми, двоє з них перебувають у критичному стані.

Про інцидент написало видання RTL Belgium.

Згідно інформації від мера муніципалітету Анне П'єра Рондіа, приблизно об 11:30 в неділю, 15 листопада, стався вибух на території різдвяного ярмарку в Маредсу, що входить до муніципалітету Анне (Anhée) у провінції Намюр, регіон Валлонія. Це сталося близько години після відкриття ярмарку для відвідувачів.

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Після вибуху один із дерев'яних торгових павільйонів загорівся. Полум'я поширилося на сусідні конструкції. На місце прибули пожежники рятувальної зони Dinaphi, кілька бригад швидкої допомоги, поліція та медичний гелікоптер.

Рятувальники евакуювали відвідувачів і взяли пожежу під контроль, однак вогонь встиг знищити кілька торгових павільйонів.

Наслідки вибуху на території різдвяного ярмарку в Маредсу Фото: соцмережа Х

Попередньою причиною події рятувальники, що прибули на місце інциденту, називають випадкову детонацію газового балона. Зокрема, йдеться про балон із пропаном, який використовували на ярмарку.

Після вибуху відвідувачів евакуювали, а різдвяний ярмарок закрили. Місцева влада ухвалила це рішення спільно з організаторами заходу.

"Ситуація зараз повністю під контролем", — повідомив П'єр Рондіа.

Про подію також поінформували прокуратуру провінції Намюр. На місце призначили експерта, який має дослідити точні обставини вибуху та його технічну причину.

За уточненою інформацією, травми отримали п'ятеро людей. Водночас повідомлення бельгійських ЗМІ щодо тяжкості їхнього стану дещо відрізняються.

RTBF із посиланням на рятувальників повідомляє про трьох тяжкопоранених. Двоє з них отримали серйозні опіки, їхній стан оцінювали як критичний. Ще одна людина також зазнала тяжких травм. Двоє інших постраждалих отримали легші ушкодження.

Одного з потерпілих у критичному стані гелікоптером доправили до лікарні в Льєжі. Іншого планували перевезти до військового госпіталю в Недер-овер-Гембек, однак на момент повідомлення цю інформацію ще мали підтвердити.

Після вибуху територію різдвяного ярмарку евакуювали, а сам захід закрили для відвідувачів з поваги до постраждалих та їхніх близьких. За словами мера, таке рішення ухвалили спільно з організаторами.

Варто зазначити, що різдвяний ярмарок у Маредсу відкрився лише у п'ятницю, 13 листопада. Тобто пожежа сталася через два дні після початку його роботи.

Різдвяні ярмарки в Європі: які з них варто відвідати українцям

Різдвяні ярмарки — одна з найвідоміших зимових традицій Європи. Дійсно, щороку в листопаді та грудні центральні площі міст перетворюються на святкові містечка з дерев'яними будиночками, ялинками, ілюмінацією, сувенірами та традиційними стравами. Тут можна придбати вироби місцевих майстрів, скуштувати національні різдвяні смаколики, відвідати концерти та просто прогулятися прикрашеними вулицями.

Серед найвідоміших європейських напрямків є кілька міст, які особливо варто розглянути українцям для зимової подорожі.

Краків, Польща. Один із найближчих до України популярних туристичних напрямків. Різдвяний ярмарок традиційно розгортають на головній Ринковій площі міста. Відвідувачам пропонують вироби народних майстрів, ялинкові прикраси, місцеві солодощі та традиційні польські страви. У сезоні 2026 року ярмарок запланований із 27 листопада до початку січня 2027-го.

Вроцлав, Польща. Місто відоме своїм масштабним різдвяним ярмарком на Ринковій площі та прилеглих вулицях. Тут встановлюють святкові будиночки, прикрашають будівлі ілюмінацією, організовують розважальні заходи для дітей і дорослих. Цьогоріч ярмарок працюватиме з 20 листопада до 7 січня 2027 року.

Прага, Чехія. Різдвяний ярмарок на Староміській площі вважається одним із найвідоміших у Європі. Його головною окрасою стає велика ялинка, а навколо розміщують дерев'яні торгові будиночки з традиційними чеськими стравами, солодощами та сувенірами. Святкові локації також облаштовують на Вацлавській площі. У 2026 році основні ярмарки працюватимуть із 28 листопада до 6 січня 2027 року.

Відень, Австрія. Австрійська столиця щороку організовує одразу кілька різдвяних ярмарків. Найвідоміший розташований перед міською ратушею Rathausplatz. Тут облаштовують святкові павільйони, встановлюють ялинку, створюють льодові майданчики та прикрашають навколишній парк. Окремої уваги заслуговує ярмарок біля палацу Шенбрунн. Основний ярмарок на Rathausplatz працюватиме з 13 листопада до 26 грудня, а біля Шенбрунна — до 6 січня 2027 року.

Будапешт, Угорщина. Однією з головних різдвяних локацій міста є площа перед базилікою Святого Іштвана. Тут встановлюють святкові декорації, організовують світлові шоу, продають традиційні угорські страви та вироби місцевих майстрів. Ще один популярний ярмарок розташований на площі Верешмарті. Основні святкові локації відкрилися 13 листопада, а ярмарок біля базиліки працюватиме до 1 січня 2027 року.

Страсбург, Франція. Місто називають різдвяною столицею Франції. Його ярмарок Christkindelsmärik веде історію з 1570 року і вважається одним із найстаріших у Європі. Під час святкувань прикрашають історичний центр, встановлюють велику ялинку на площі Клебер, а торгові будиночки розміщують на кількох центральних площах. Цьогоріч ярмарок триватиме з 27 листопада до 24 грудня.

Нюрнберг, Німеччина. Це один із найвідоміших традиційних різдвяних ярмарків країни — Christkindlesmarkt. Він розташовується на центральній площі Hauptmarkt. Тут продають знамениті нюрнберзькі пряники, традиційні ковбаски, ялинкові прикраси та вироби ремісників. Ярмарок працюватиме з 27 листопада до 24 грудня.

До речі, стало відомо скільки коштує відвідати найкрасивіший різдвяний ярмарок за два кроки від України.

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