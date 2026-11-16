Миллионы россиян без туалетов дома: что Сикорский сказал о приоритетах Кремля

Захват чужих городов волнует российские власти больше, чем бытовые условия собственных граждан — так отреагировал на требования Москвы глава МИД Польши Радослав Сикорский. В своём посте он упомянул о примерно 11 миллионах россиян, у которых дома нет туалетов.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обвинил руководство России в том, что оно ставит завоевания выше благосостояния населения. Соответствующий пост он опубликовал в социальной сети X.

По мнению главы польской дипломатии, последние требования российского правительства в очередной раз обнажили проблему политической культуры Кремля.

"Последние требования российского правительства отражают извечную проблему их политической культуры, а именно: их больше беспокоит завоевание иностранного города, о котором никто из них никогда не слышал, чем около 11 миллионов россиян, у которых нет туалетов в собственных домах", – написал глава польского МИД.

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Глава МИД Польши прокомментировал требования Москвы

Поводом для публикации стали сообщения о требованиях Москвы ограничить расширение НАТО и военное присутствие Альянса в Европе. Какого именно города касалась реплика о завоевании, Сикорский не уточнил.

Ранее сообщалось, что в Вашингтоне прошла акция "Пустые стулья", призванная напомнить миру о журналистах, писателях и правозащитниках, находящихся в российском плену. Истории освобожденных свидетельствуют о пытках, избиениях, психологическом давлении и бесчеловечных условиях содержания, поэтому Украина продолжает дипломатические, политические и гуманитарные усилия, направленные на возвращение своих граждан домой.

Также сообщалось, что из-за украинских ударов на большие расстояния Россия лишилась возможности использовать более 55 % своих нефтеперерабатывающих мощностей — об этом заявил президент Владимир Зеленский. По его словам, Украина будет и в дальнейшем развивать производство ударных беспилотников.