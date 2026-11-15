Украинские удары остановили более половины нефтеперерабатывающих мощностей России, — Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что в результате украинских ударов на большие расстояния Россия лишилась возможности использовать более 55 % своих нефтеперерабатывающих мощностей. По словам главы государства, Украина продолжит развивать производство ударных беспилотников.

Об этом Зеленский сообщил в своем видеообращении после доклада главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого. По словам главы государства, Украина продолжит развивать производство беспилотников и сотрудничать в этом направлении с международными партнерами.

"Сегодня прозвучал доклад Михаила Драпатого об украинских санкциях в отношении дальнемагистральных перевозок. Фактически каждый день появляются новые результаты. И в целом мы уже остановили более 55 % российских нефтеперерабатывающих мощностей", — заявил глава государства.

Украина продолжит наращивать производство дронов

Зеленский также заявил, что Украина обладает потенциалом для увеличения производства беспилотников и будет работать над этим совместно с международными партнерами.

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"Потенциал у нас есть, и его применение сейчас на фронте оказывается эффективным", — сказал президент.

Он связал развитие беспилотных систем с результатами боевых действий украинских военных. По словам Зеленского, в октябре российская армия потеряла более 50 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными.

"В октябре потери России составили более 50 тысяч человек — убитых и раненых. В ноябре этот показатель, вероятно, будет столь же высоким", — заявил глава государства.

Зеленский поблагодарил военных за удержание линии фронта и подчеркнул, что Украина рассчитывает на дальнейшую поддержку со стороны партнеров.

Ранее мы анализировали масштабы украинских атак на российскую нефтяную инфраструктуру. В течение 2026 года было зафиксировано более 200 ударов по объектам нефтяной и газовой отрасли РФ, а также объясняли, почему поврежденные заводы могут возобновить работу после ремонта.

Также мы сообщали, что Зеленский назвал условие, при котором Украина готова приостановить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. По его словам, это возможно в случае прекращения Россией атак на украинскую энергетическую инфраструктуру или предоставления Украине необходимых ракет для систем Patriot.