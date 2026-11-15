Українські удари зупинили понад половину нафтопереробних потужностей Росії, — Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що внаслідок українських далекобійних ударів Росія втратила можливість використовувати понад 55% своїх нафтопереробних спроможностей. За словами глави держави, Україна продовжить розвивати виробництво ударних безпілотників.

Про це Зеленський повідомив у своєму відеозверненні після доповіді головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого. За словами глави держави, Україна продовжить розвивати виробництво безпілотників і співпрацювати в цьому напрямі з міжнародними партнерами.

"Була сьогодні доповідь Михайла Драпатого по українських далекобійних санкціях. Фактично кожного дня є результати. І загалом ми зупинили вже понад 55% російських нафтопереробних спроможностей", — заявив глава держави.

Україна продовжить нарощувати виробництво дронів

Зеленський також заявив, що Україна має потенціал для збільшення виробництва безпілотників і працюватиме над цим разом із міжнародними партнерами.

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"Потенціал у нас є, і застосування зараз на фронті ефективне", — сказав президент.

Він пов'язав розвиток безпілотних систем із результатами бойової роботи українських військових. За словами Зеленського, у жовтні російська армія втратила понад 50 тисяч військових убитими та пораненими.

"За жовтень було понад 50 тисяч російських втрат — вбитими та пораненими. За листопад повинен бути аналогічний показник високий", — заявив глава держави.

Зеленський подякував військовим за утримання лінії фронту та наголосив, що Україна розраховує на подальшу підтримку партнерів.

Ми раніше аналізували масштаби українських атак на російську нафтову інфраструктуру. Протягом 2026 року було зафіксовано понад 200 ударів по об'єктах нафтової та газової галузі РФ, а також пояснювали, чому пошкоджені заводи можуть відновлювати роботу після ремонту.

Також ми повідомляли, що Зеленський називав умову, за якої Україна готова призупинити удари по російських нафтопереробних заводах. За його словами, це можливо у разі припинення Росією атак на українську енергетичну інфраструктуру або надання Україні необхідних ракет для систем Patriot.