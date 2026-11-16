Мільйони росіян без туалетів удома: що Сікорський сказав про пріоритети Кремля

Захоплення чужих міст хвилює російську владу більше, ніж побутові умови власних громадян — так на вимоги Москви відреагував глава МЗС Польщі Радослав Сікорський. У своєму дописі він згадав про близько 11 мільйонів росіян, які не мають туалетів удома.

Пріоритет завоювань над добробутом населення закинув керівництву Росії міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Відповідний допис він опублікував у соцмережі X.

Останні вимоги російського уряду, на думку глави польської дипломатії, вкотре оголили проблему політичної культури Кремля.

"Останні вимоги російського уряду висвітлюють вічну проблему їхньої політичної культури, а саме, що їх більше турбує завоювання іноземного міста, про яке ніхто з них ніколи не чув, ніж близько 11 мільйонів росіян, які не мають туалетів у власних домівках", – написав очільник польського МЗС.

Глава МЗС Польщі прокоментував вимоги Москви

Приводом для допису стали повідомлення про вимоги Москви обмежити розширення НАТО та військову присутність Альянсу в Європі. Якого саме міста стосувалася репліка про завоювання, Сікорський не уточнив.

Видео дня

Раніше повідомлялося, що у Вашингтоні провели акцію "Порожні стільці", щоб нагадати світу про журналістів, письменників і правозахисників, які перебувають у російській неволі. Історії звільнених свідчать про катування, побиття, психологічний тиск і нелюдські умови утримання, тож Україна продовжує дипломатичні, політичні та гуманітарні зусилля задля повернення своїх громадян додому.

Також повідомлялося, що через українські далекобійні удари Росія втратила можливість використовувати понад 55% своїх нафтопереробних спроможностей – про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, виробництво ударних безпілотників Україна розвиватиме й надалі.