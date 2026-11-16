В Москве занервничали: Литва может последовать примеру Эстонии и закрыть границу с Россией

Президент Литвы Гитанас Науседа поддержал решение Эстонии закрыть границу с Россией. Он пояснил, при каких условиях Вильнюс может прибегнуть к аналогичным ограничениям.

Как сообщает Delfi, лидер страны назвал этот шаг адекватным ответом на попытки российских спецслужб дестабилизировать ситуацию в регионе и не исключил, что Вильнюс может прибегнуть к аналогичным ограничениям. В то же время литовский лидер подчеркнул, что его страна должна учитывать особый статус транзитного государства.

Науседа отметил, что имел возможность поздравить премьер-министра Эстонии Кристена Михала с этим решением во время обмена информацией об инциденте.

"На самом деле решение Эстонии (о закрытии границы с Россией, — ред.) является адекватным. Эстония сталкивается с весьма дерзкими попытками, которые можно назвать актами саботажа. Это кинетические действия, которые создают очень опасный прецедент", — сказал президент Литвы.

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Он также подчеркнул, что подобные угрозы не являются чем-то новым для Балтийского региона. Поэтому он считает реакцию Таллинна вполне понятной.

Может ли Литва последовать примеру Эстонии?

Отвечая на вопрос, стоит ли Литве последовать примеру соседней страны, Науседа заявил, что такой вариант возможен. Однако, по его словам, при принятии решения необходимо учитывать географические и экономические особенности Литвы.

В частности, страна является транзитным государством для сообщения с Калининградской областью России. Это создает дополнительные обстоятельства, которые необходимо учитывать при рассмотрении возможных ограничений.

"Литва также могла бы принять такое решение, но мы должны учесть все обстоятельства, прежде всего то, что мы являемся транзитной страной", — пояснил президент.

В то же время он предупредил, что дальнейшие попытки дестабилизировать ситуацию в регионе повлекут за собой соответствующую реакцию.

"Россия не понимает, когда с ней разговаривают, а мы не реагируем на её действия. Она считает это признаком слабости, поэтому, если подобные действия повторятся, мы действительно будем думать о мерах, которые позволят предотвратить такие действия", — заявил Науседа.

Таким образом, президент Литвы не объявил о подготовке к немедленному закрытию границы с Россией, но оставил такую возможность открытой в случае дальнейших провокаций.

Как отреагировали в Москве

После того как Эстония объявила о закрытии с 1 декабря границы с РФ, в МИД России заявили, что проверят эту информацию.

"Проверим всё это на достоверность. Но если это их реальные планы, то они вписываются в очередной всплеск агрессивной и безудержной русофобии", — отметила Мария Захарова.

В то же время пропагандистские каналы РФ уже отмечают, что после перекрытия границы со стороны Эстонии, Литвы и Латвии Калининград окажется в блокаде.

Почему Эстония решила закрыть границу с РФ

Решение Таллинна стало реакцией на попытку диверсии против эстонской оборонной компании Threod Systems, которая производит беспилотные авиационные системы.

Инцидент произошёл в ночь на 14 ноября в Виймсе, недалеко от Таллинна. По данным эстонских правоохранительных органов, злоумышленники пытались организовать нападение на предприятие. В рамках расследования были задержаны восемь жителей Латвии.

Эстонская Служба внутренней безопасности заявила о причастности российской военной разведки — ГРУ — к организации диверсии. 15 ноября министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна объявил, что с 1 декабря 2026 года страна закроет все пункты пропуска на границе с Россией.

Речь идет о трёх автомобильных пограничных пунктах пропуска:

Нарва — Ивангород;

Койдула — Куничина Гора;

Лухамаа — Шумилкино.

По словам Цахкны, эти ограничения должны ограничить возможности России вести враждебную деятельность на территории Эстонии, а также помочь предотвратить обход санкций.

О решении Таллинна глава эстонского МИД сообщил коллегам из Финляндии, Латвии и Литвы. Украина также поддержала решение Таллинна. Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил о солидарности с Эстонией после попытки диверсии против её оборонного предприятия.

Фокус уже писал о реакции Киева и Вильнюса на решение Эстонии о закрытии границы. В Литве призвали признать ГРУ РФ террористами.

Кроме того, мы писали, что Россия активизировала диверсионные операции против военных предприятий европейских стран. По информации западных СМИ, для проведения таких операций могут привлекаться местные исполнители, которые получают задания через посредников и не всегда знают, кто стоит за их организацией.