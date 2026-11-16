У Москві напружились: Литва слід за Естонією може закрити кордон з Росією

Президент Литви Гітанас Науседа підтримав рішення Естонії закрити кордон із Росією. Він пояснив, за яких умов Вільнюс може вдатися до аналогічних обмежень.

Як повідомляє Delfi, лідер країни назвав цей крок адекватною відповіддю на спроби російських спецслужб дестабілізувати ситуацію в регіоні та не виключив, що Вільнюс може вдатися до аналогічних обмежень. Водночас литовський лідер наголосив, що його країна має враховувати особливий статус транзитної держави.

Науседа зазначив, що мав можливість привітати прем'єр-міністра Естонії Крістена Міхала з відповідним рішенням під час обміну інформацією про інцидент.

"Насправді рішення Естонії (про закриття кордону з Росією, — ред.) є адекватним. Естонія стикається з дуже зухвалими спробами, які можна назвати актами саботажу. Це кінетичні дії, які створюють дуже небезпечний прецедент", — сказав президент Литви.

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Він також підкреслив, що подібні загрози не є чимось новим для Балтійського регіону. Тому реакцію Таллінна вважає зрозумілою.

Чи може Литва повторити крок Естонії

Відповідаючи на запитання, чи варто Литві наслідувати приклад сусідньої країни, Науседа заявив, що такий варіант можливий. Однак, за його словами, під час ухвалення рішення необхідно враховувати географічні та економічні особливості Литви.

Зокрема, країна є транзитною державою для сполучення з Калінінградською областю Росії. Це створює додаткові обставини, які потрібно брати до уваги під час розгляду можливих обмежень.

"Литва також могла б ухвалити таке рішення, але ми повинні врахувати всі обставини, насамперед те, що ми є транзитною країною", — пояснив президент.

Водночас він попередив, що продовження спроб дестабілізувати ситуацію в регіоні вимагатиме відповідної реакції.

"Росія не розуміє, коли з нею говорять, а ми не реагуємо на її дії. Вона вважає це ознакою слабкості, тому, якщо відбудуться подібні дії, ми справді думатимемо про заходи, які дозволять запобігти таким діям", — заявив Науседа.

Таким чином, президент Литви не оголосив про підготовку до негайного закриття кордону з Росією, але залишив таку можливість відкритою за умови подальших провокацій.

Як відреагували у Москві

Після оголошення Естонією закриття з 1 грудня кордону з РФ у МЗС Росії заявили, що перевірять цю інформацію.

"Перевіримо все це на достовірність. Але якщо це їхні реальні плани, то вони вписуються в черговий напад агресивної та нестримної русофобії", — зазначила Марія Захарова.

Водночас пропагандистські канали РФ вже зауважують, що після перекриття кордону з боку Естонії, Литві та Латвії Калінінград буде у блокаді.

Чому Естонія вирішила закрити кордон із РФ

Рішення Таллінна стало реакцією на спробу диверсії проти естонської оборонної компанії Threod Systems, яка виробляє безпілотні авіаційні системи.

Інцидент стався в ніч проти 14 листопада у Віймсі неподалік Таллінна. За інформацією естонських правоохоронців, зловмисники намагалися організувати напад на підприємство. У межах розслідування затримали вісьмох жителів Латвії.

Естонська Служба внутрішньої безпеки заявила про причетність російської військової розвідки — ГРУ — до організації диверсії. 15 листопада міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна оголосив, що з 1 грудня 2026 року країна закриє всі пункти пропуску на кордоні з Росією.

Йдеться про три автомобільні прикордонні переходи:

Нарва — Івангород;

Койдула — Куничина Гора;

Лухамаа — Шумілкіно.

За словами Цахкни, обмеження мають зменшити можливості Росії здійснювати ворожу діяльність на території Естонії, а також допомогти запобігати обходу санкцій.

Про рішення Таллінна глава естонського МЗС повідомив колег із Фінляндії, Латвії та Литви. Україна також підтримала рішення Таллінна. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив про солідарність з Естонією після спроби диверсії проти її оборонного підприємства.

Фокус вже писав про реакцію Києва та Вільнюса на рішення Естонії про закриття кордону Естонією. У Литві закликали визнати ГРУ РФ терористами.

Також ми писали, що Росія активізувала диверсійні операції проти військових підприємств європейських країн. За інформацією західних ЗМІ, для таких операцій можуть залучати місцевих виконавців, які отримують завдання через посередників і не завжди знають, хто стоїть за їхньою організацією.