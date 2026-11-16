В США масштабный сбой в банковской системе: "упали" Bank of America, JPMorgan Chase и другие

В крупнейших банках США, обслуживающих миллионы клиентов и миллионы платежей, произошел масштабный технический сбой. При этом первые жалобы поступили одновременно на многие сервисы и достигли пика через четыре часа.

Клиенты банковской системы США начали жаловаться на работу платежных сервисов, сообщило агентство Associated Press вечером 16 ноября 2026 года. Люди заметили сбои в работе банков Bank of America, Wells Fargo, JPMorgan Chase, U.S. Bancorp и других. Сбои достигли пика около 18:40 (по киевскому времени), показали данные мониторингового портала Down Detector.

Основные жалобы клиентов касались проблем с доступом к счетам. Также не работали банкоматы, онлайн-банкинг, мобильный банкинг, сайты банков, банковские переводы, информация об остатках на счетах и т. д. СМИ получили комментарий представителя банка JPMorgan Chase, который заявил, что причиной сбоя стали технические ошибки, а не кибератака.

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Между тем мониторинговый сервис Down Detector зафиксировал сбои в работе банков Chase, Bank of America, US Bank и JP Morgan. Одновременно возникли проблемы с цифровыми сервисами Microsoft: например, с Microsoft 365, Microsoft Outlook и Microsoft Store. Среди прочего, поступали жалобы на Google и Gmail. Вся информация о сбоях поступала с территории США.

Сбой в США — у каких компаний и сервисов возникли проблемы 16 ноября Фото: DownDetector

География жалоб на сбои в работе цифровых сервисов США — по всей стране, причём больше всего — из городов с большой численностью населения: Лос-Анджелес, Хьюстон, Даллас, Чикаго, Нью-Йорк.

Сбой в США — география проблем 16 ноября Фото: DownDetector

Банки США, в которых вечером 16 ноября произошел сбой, обслуживают миллионы клиентов и имеют тысячи филиалов во всех штатах. Например, Bank of America — 60–70 млн клиентов и около 3 600 филиалов, JPMorgan Chase (Chase) — более 86 млн клиентов, 5 тыс. филиалов, U.S. Bank — 15 млн клиентов, 2 тыс. филиалов.

Сбой в США — подробности

Отметим, что 14 ноября произошел еще один масштабный сбой в США. Сначала стало известно о приказе Федерального управления гражданской авиации немедленно посадить все самолеты, находившиеся в воздушном пространстве. Выяснилось, что произошел сбой в системе управления полетами. Американский писатель Стивен Кинг написал, что сбой в США якобы свидетельствует о прилете инопланетян. Еще один сбой — это проблемы с Microsoft. Информация о проблемах техногиганта появилась 13 ноября: жители Новой Зеландии и Австралии сообщили, что часть сервисов не работает. Позже компания заявила, что произошел технический сбой и что всё устранили. 14 ноября исполнительный вице-президент Microsoft Чарльз Ламанна объяснил, что произошло совпадение трёх проблем — обновление системы, стремительный рост нагрузки, проблемы с серверами.

Напоминаем, что после сообщения о сбое в авиасообщении в США появилось объяснение, что причиной могло стать обновление программного обеспечения, которое использовалось с 1999 года.