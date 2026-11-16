У США масштабний збій у банківській системі: "впали" Bank of America, JPMorgan Chase та інші

У найбільших банках США, які обслуговують мільйони клієнтів та мільйони платежів, стався масштабний технічний збій. При цьому перші скарги з'явились одночасно для багатьох сервісів і досягли піка через чотири години.

Клієнти банківської системи США почали скаржитись на роботу сервісів платежів, розповіло медіа Associated Press увечері 16 листопада 2026 року. Люди помітили негаразди у банків Bank of America, Wells Fargo, JPMorgan Chase, U.S. Bancorp тощо. Збої досягнули максимуму близько 18:40 (за часом Києва), показали дані моніторингового порталу Down Detector.

Основні скарги клієнтів стосувались проблеми з доступом до рахунків. Також не працювали банкомати, онлайн-банкінг, мобільний банкінг, сайти банків, банківські перекази, інформація про залишки на рахунках тощо. Медіа отримало коментар речника банку JPMorgan Chase, який заявив, що причина збою — це технічні помилки, а не кіберзлам.

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Тим часом моніторинговий сервіс Down Detector показав збій у банках Chase, Bank of America, US Bank, JP Morgan. Одночасно були проблеми у цифрових сервісах Microsoft: наприклад, у Microsoft 365, Microsoft Outlook, Microsoft Store. Серед іншого, були скарги на Google та Gmail. Уся інформація про збої надходила з території США.

Збій у США — які компанії та сервіси мають проблем 16 листопада Фото: DownDetector

Географія скарг на збій цифрових сервісів США — по усій країні, а найбільше — з міст з великою кількістю населення: Лос-Анджелес, Х'юстон, Даллас, Чикаго, Нью-Йорк.

Збій у США — географія проблем 16 листопада Фото: DownDetector

Банки США, у яких стався збій увечері 16 листопада, обслуговують мільйони клієнтів та мають тисячі філій в усіх штатах. Наприклад, Bank of America — 60-70 млн клієнтів та близько 3 600 філій, JPMorgan Chase (Chase) — понад 86 млн клієнтів, 5 тис. філій, U.S. Bank — 15 млн клієнтів, 2 тис. філій.

Збій у США — деталі

Зазначимо, 14 листопада стався інший масштабний збій у США. Спершу стало відомо про наказ Федеральне управління цивільної авіації негайно приземлитись усім літакам у повітряному просторі. З'ясувалось, що стався збій у системі контроль за польотами. Американський письменник Стівен Кінг написав, що збій у США начебто говорить про приліт інопланетян. Ще один збій — це негаразди з Microsoft. Інформація про проблеми техногіганта з'явилась 13 листопада: жителі Нової Зеландії та Австралії повідомили, що частина сервісів не працює. Згодом компанія заявила, що стався технічний збій і що все відремонтували. 14 листопада виконавчий віцепрезидент Microsoft Чарльз Ламанна пояснив, що стався збіг трьох проблем — оновлення системи, стрімке зростання навантаження, проблеми з серверами.

Нагадуємо, після інформації про збій авіасполучення у США з'явилось пояснення, що причиною могло стати оновлення програмного забезпечення, яке використовували з 1999 року.