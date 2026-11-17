Одну из крупнейших американских и мировых авиакомпаний — United Airlines — потряс масштабный сбой в работе. Пассажиры жаловались, что самолеты массово задерживаются и не могут взлететь.

В понедельник, 16 ноября, пользователи социальной сети X начали сообщать о невозможности вылета ряда самолетов авиакомпании. В ряде аэропортов рейсы значительно задерживались, а один из самолетов вернулся к месту посадки пассажиров из-за невозможности экипажа получить данные о техническом состоянии воздушного судна. Об этом пишет издание Fox News.

"Пилот только что сообщил, что во всей компании United Airlines возникла общекорпоративная проблема с ИТ-системой. Мы возвращаемся к месту посадки", — сообщил пассажир одного из рейсов.

Сначала United Airlines подтвердила масштабный сбой в ответе одному из пассажиров под постом в X.

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"Мы знаем о масштабном сбое в работе системы, и наши команды прилагают все усилия, чтобы как можно скорее восстановить её работу", — заявили в компании.

В United Airlines также призвали пассажиров следить за статусом своих рейсов через приложение United или на веб-сайте компании. При этом причины сбоя или информацию о возобновлении полётов в компании не сообщили.

В United Airlines заявили о "технической проблеме"

Через некоторое время сервис отслеживания рейсов Flightradar24 сообщил, что вылеты основных рейсов United начинают возобновляться. В пресс-службе компании заявили, что причиной стала "техническая проблема", которую вскоре удалось устранить.

"Мы устранили техническую проблему, которая привела к задержкам вылетов. Хотя некоторые рейсы были задержаны, это не повлияло на рейсы, которые уже выполнялись, а также на рейсы United Express", — сообщили в United Airlines.

Авиакомпания также подчеркнула, что "нет никаких признаков того, что это проблема, связанная с кибербезопасностью".

В United Airlines заявили о "технической проблеме" Фото: Скрін

По данным Associated Press, сбой в работе United Airlines в понедельник длился в общей сложности более 90 минут. Причину удалось выяснить примерно через 40 минут после поступления сообщений от экипажей и пассажиров о проблемах с рейсами.

Напомним, 16 ноября агентство Associated Press сообщило, что в США произошел масштабный сбой в банковской системе.

Кроме того, на днях в США было отменено около 4700 рейсов, а ещё примерно 10 тысяч задержано из-за масштабного сбоя в системе управления воздушным движением.