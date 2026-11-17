Одну з найбільших американських та світових авіакомпаній United Airlines сколихнув масштабний збій в роботі. Люди скаржилися, що літаки масово затримуються і не можуть злетіти.

У понеділок, 16 листопада, користувачі соцмережі X почали повідомляти про неможливість вильоту низки літаків авіакомпанії. У низці аеропортів рейси суттєво затримувалися, а один із літаків повернувся до місця виходу на посадження пасажирів через неможливість екіпажу отримати дані про технічний стан повітряного судна. Про це пише видання Fox News.

"Пілот щойно оголосив, що у всій компанії United Airlines сталася загальнокорпоративна проблема з ІТ-системою. Ми повертаємося до виходу на посадку", — повідомив пасажир одного з авіарейсів.

Спочатку United Airlines підтвердила масштабний збій у відповіді одному із пасажирів під дописом в X.

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"Ми знаємо про масштабний збій у роботі системи, і наші команди докладають усіх зусиль, щоб якнайшвидше відновити її роботу", — заявили у компанії.

У United Airlines також закликали мандрівників стежити за статусом своїх рейсів через додаток United або її веб-сайт. Водночас причин збою чи інформації щодо відновлення польотів у компанії не озвучили.

У United Airlines заявили про "технічну проблему"

Через деякий час сервіс відстеження рейсів Flightradar24 повідомив, що вильоти основних рейсів United починають відновлюватися. У пресслужбі компанії заявили, що причиною стала "технічна проблема", яку незабаром вдалося усунути.

"Ми усунули технічну проблему, яка спричинила затримки вильотів. Хоча деякі рейси були затримані, це не вплинуло на рейси, що вже виконувалися, а також на рейси United Express", — повідомили у United Airlines.

Авіакомпанія також наголосила, що "немає жодних ознак того, що це проблема, пов’язана з кібербезпекою".

У United Airlines заявили про "технічну проблему" Фото: Скрін

За даними Assotiated Press, понеділковий збій у роботі United Airlines тривав загалом понад 90 хвилин. Проблему вдалося з'ясувати приблизно через 40 хвилин після повідомлень від екіпажів та пасажирів про проблеми з перельотами.

Нагадаємо, 16 листопада видання Associated Press повідомило, що у США стався масштабний збій у банківській системі.

Також днями близько 4700 рейсів скасували і ще приблизно 10 тисяч затримали у США через масштабний збій у системі управління повітряним рухом.