Журнал The Economist представил ежегодный прогноз "The World Ahead 2027", в котором обозначил основные политические, экономические и технологические вызовы следующего года. Среди ключевых тем — усиление нестабильности при Дональде Трампе, риск кризиса искусственного интеллекта, угроза для Тайваня и рост мирового долга.

Об этом говорится в материале издания.

Редактор прогноза Том Стендидж считает, что начало эпохи после Трампа не означает его спокойного ухода из политики. Напротив, президент США может стать ещё более агрессивным и непредсказуемым, пытаясь сохранить своё влияние и сформировать политическое наследие. Среди возможных шагов он назвал новые указы, юридические споры, переименование географических объектов, масштабные строительные проекты и военные операции.

Одним из главных вызовов для мира по-прежнему будут последствия войны в Иране. По прогнозу издания, они могут изменить политическую ситуацию в регионе, повлиять на энергетические потоки и обострить проблемы с продовольственной безопасностью. В частности, дефицит удобрений может создать дополнительные риски для миллионов людей.

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The Economist также прогнозирует, что 2027 год может вновь стать самым жарким в истории. Миру грозят засухи, лесные пожары и периоды аномальной жары. В то же время издание отмечает растущую роль возобновляемой энергетики, которая помогает не только бороться с изменением климата, но и снижать зависимость от колебаний на мировых энергетических рынках.

Еще один риск связан с стремительным развитием искусственного интеллекта. Журналисты прогнозируют усиление негативной реакции общества на крупные технологические компании. В частности, опасность финансового кризиса в отрасли будет расти из-за того, что компании, разрабатывающие ИИ, привлекают всё больше заёмных средств по сложным и непрозрачным схемам.

В Европе одним из важнейших политических событий могут стать президентские выборы во Франции. Возможная победа Марин Ле Пен, по оценке издания, вызвала бы серьезные потрясения в Европейском Союзе и поставила бы под угрозу франко-германское партнерство, которое играет важную роль в работе объединения.

Особое внимание The Economist уделил финансовым проблемам развитых стран. Многие государства тратят больше, чем зарабатывают, а доходность облигаций растёт. Издание предупреждает, что такая ситуация не может продолжаться бесконечно и может привести к масштабным потрясениям на долговых рынках.

Среди потенциальных угроз международной безопасности по-прежнему фигурирует Тайвань. Согласно данным, приведенным в прогнозе, Си Цзиньпин обозначил 2027 год как крайний срок, к которому китайские вооруженные силы должны быть готовы к захвату острова. В то же время развитие военных технологий может дать меньшим государствам больше возможностей для противодействия более сильным противникам. В качестве примеров издание приводит Украину и Иран.

В фармацевтической отрасли прогнозируют рост интереса к препаратам, продлевающим жизнь. На это влияют, в частности, исследования эффектов лекарств для похудения, которые могут обладать и свойствами, связанными с замедлением старения.

Среди других прогнозов на 2027 год — регулярные запуски спутников с помощью Starship компании SpaceX, запуск первой частной космической станции и дальнейшее обсуждение возможности размещения центров обработки данных на орбите. В киноиндустрии издание ожидает попыток студий привлечь новую аудиторию, в частности, за счет переосмысления известных франшиз.

Ежегодный прогноз "The World Ahead 2027" был опубликован 17 ноября. В него также вошли материалы приглашенных авторов, среди которых премьер-министр Японии Санаэ Такаити, президент Финляндии Александр Стубб, соучредитель Anthropic Джек Кларк и другие представители политики, науки и бизнеса.

Напомним, Дональд Трамп не собирается поднимать тему войны в Украине на запланированной трехсторонней встрече с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином в Китае. Основными вопросами переговоров станут война в Иране и сокращение ядерных арсеналов. Украинский вопрос Вашингтон планирует обсуждать в рамках отдельного дипломатического формата.

Ранее Фокус также рассказывал о переговорах по Украине, которые состоялись 10–11 ноября в Абу-Даби, и о возможных договоренностях по их итогам.