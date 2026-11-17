Журнал The Economist представив щорічний прогноз The World Ahead 2027, у якому окреслив головні політичні, економічні та технологічні виклики наступного року. Серед ключових тем — посилення нестабільності за Дональда Трампа, ризик кризи штучного інтелекту, загроза для Тайваню та зростання світових боргів.

Про це йдеться в матеріалі видання.

Редактор прогнозу Том Стендідж вважає, що початок епохи після Трампа не означає його спокійного відходу від політики. Навпаки, президент США може стати ще агресивнішим і непередбачуванішим, намагаючись зберегти свій вплив і сформувати політичну спадщину. Серед можливих кроків він назвав нові укази, юридичні суперечки, перейменування географічних об'єктів, масштабні будівельні проєкти та військові операції.

Одним із головних викликів для світу залишатимуться наслідки війни в Ірані. За прогнозом видання, вони можуть змінити політичну ситуацію в регіоні, вплинути на енергетичні потоки та загострити проблеми з продовольчою безпекою. Зокрема, дефіцит добрив може створити додаткові ризики для мільйонів людей.

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The Economist також очікує, що 2027 рік може знову стати найспекотнішим в історії. Світу загрожують посухи, лісові пожежі та хвилі аномальної спеки. Водночас видання відзначає зростання значення відновлюваної енергетики, яка допомагає не лише боротися зі зміною клімату, а й зменшувати залежність від коливань на світових енергетичних ринках.

Ще один ризик пов'язаний зі стрімким розвитком штучного інтелекту. Журналісти прогнозують посилення негативної реакції суспільства на великі технологічні компанії. Зокрема, небезпека фінансової кризи в галузі зростатиме через те, що компанії, які розробляють ШІ, залучають дедалі більше позикових коштів за складними та непрозорими схемами.

У Європі однією з найважливіших політичних подій можуть стати президентські вибори у Франції. Можлива перемога Марін Ле Пен, за оцінкою видання, спричинила б серйозні потрясіння в Європейському Союзі та поставила б під загрозу франко-німецьке партнерство, яке відіграє важливу роль у роботі об'єднання.

Окрему увагу The Economist приділив фінансовим проблемам розвинених країн. Багато держав витрачають більше, ніж заробляють, а дохідність облігацій зростає. Видання попереджає, що така ситуація не може тривати безкінечно і може призвести до масштабних потрясінь на боргових ринках.

Серед потенційних загроз для міжнародної безпеки залишається Тайвань. За даними, наведеними у прогнозі, Сі Цзіньпін визначив 2027 рік крайнім терміном, до якого китайські збройні сили мають бути готовими до захоплення острова. Водночас розвиток військових технологій може дати меншим державам більше можливостей для протидії сильнішим противникам. Як приклади видання наводить Україну та Іран.

У фармацевтичній галузі прогнозують посилення інтересу до препаратів для продовження життя. На це впливають, зокрема, дослідження ефектів ліків для зниження ваги, які можуть мати й властивості, пов'язані з уповільненням старіння.

Серед інших прогнозів на 2027 рік — регулярні запуски супутників за допомогою Starship компанії SpaceX, запуск першої приватної космічної станції та подальше обговорення можливості розміщення центрів обробки даних на орбіті. У кіноіндустрії видання очікує спроб студій залучити нову аудиторію, зокрема через переосмислення відомих франшиз.

Щорічний прогноз The World Ahead 2027 опублікували 17 листопада. До нього також увійшли матеріали запрошених авторів, серед яких прем'єр-міністерка Японії Санае Такаїті, президент Фінляндії Александр Стубб, співзасновник Anthropic Джек Кларк та інші представники політики, науки й бізнесу.

Нагадаємо, Дональд Трамп не збирається порушувати тему війни в Україні на запланованій тристоронній зустрічі з Володимиром Путіним і Сі Цзіньпіном у Китаї. Основними питаннями переговорів стануть війна в Ірані та скорочення ядерних арсеналів. Українське питання Вашингтон планує обговорювати в межах окремого дипломатичного формату.

Раніше Фокус також розповідав про переговори щодо України, які відбулися 10–11 листопада в Абу-Дабі, та можливі домовленості за їхніми підсумками.