В результате столкновения двух пассажирских поездов в Праге пострадали 46 человек — большинство из них получили легкие травмы, однако четверо получили серьезные повреждения.

Утром 17 ноября на железнодорожном мосту недалеко от центрального вокзала Праги столкнулись два пассажирских поезда. В результате столкновения пострадали 46 человек, сообщает Aktuálně.cz. По данным экстренных служб, поезда двигались на небольшой скорости. Большинство пострадавших получили легкие травмы, однако четверо человек получили серьезные повреждения, их доставили в больницы.

"Мы обнаружили нескольких тяжелораненых, у которых существовала угроза остановки основных жизненных функций", — рассказал представитель спасателей Карел Кирс.

На месте работали полиция, пожарные и медики. Пожарная служба объявила второй уровень тревоги. Причины столкновения выясняют следователи и железнодорожные инспекторы.

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По словам министра транспорта Беднарика, он не будет делать поспешных выводов о том, была ли это техническая неисправность или человеческий фактор. Однако он отметил, что пока ситуация выглядит так, будто один поезд проехал на красный свет.

В то же время представитель Железнодорожной инспекции Ян Кучера сообщил, что убытки от аварии уже подсчитаны и превысили 16 миллионов крон (около 655 400 евро).

Záběry z místa události a spolupráce všech složek integrovaného záchranného systému. https://t.co/lvSboupJvP — Policie ČR (@PolicieCZ) November 17, 2026

Столкновение поездов парализовало часть железнодорожного движения в Праге

Авария также парализовала часть железнодорожного движения в столице Чехии. Поезда дальнего следования были перенаправлены на другие вокзалы Праги, в частности на станции Высочаны и Либен.

Напомним, что, как сообщал Фокус, в международном аэропорту Майами в США столкнулись грузовой самолет Boeing 767 компании UPS и пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Copa Airlines. В результате инцидента два человека получили легкие травмы.

Кроме того, 10 ноября в Болгарии на автомагистрали "Тракия" произошло два цепных ДТП. По предварительным данным, в авариях в общей сложности оказались вовлечены более 70 транспортных средств, в результате чего погибли не менее 12 человек.