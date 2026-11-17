Внаслідок зіткнення двох пасажирських потягів у Празі травмувались 46 людей — більшість постраждалих дістали легкі травми, однак четверо людей зазнали серйозних ушкоджень.

Зранку, 17 листопада, на залізничному мосту поблизу центрального вокзалу Праги зіткнулися два пасажирські поїзди. Внаслідок зіткнення постраждали 46 людей, пише Aktuálně.cz. За даними екстрених служб, потяги рухалися на невеликій швидкості. Більшість постраждалих дістали легкі травми, однак четверо людей зазнали серйозних ушкоджень, їх доправили до лікарень.

"Ми зафіксували кількох важкопоранених, у яких існувала загроза зупинки основних життєвих функцій", – розповів речник рятувальників Карел Кірс.

На місці працювали поліція, пожежники та медики. Пожежна служба оголосила другий рівень тривоги. Причини зіткнення з'ясовують слідчі та залізничні інспектори.

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За словами міністра транспорту Беднаріка, він не буде робити передчасних висновків, чи була це технічна несправність, чи людський фактор. Але зауважив, що поки ситуація виглядає так, що один поїзд проїхав на червоне світло.

Водночас речник Залізничної інспекції Ян Кучера повідомив, що вже підрахували збитки від аварії, вони перевищили 16 мільйонів крон (близько 655 400 євро).

Záběry z místa události a spolupráce všech složek integrovaného záchranného systému. https://t.co/lvSboupJvP — Policie ČR (@PolicieCZ) November 17, 2026

Зіткнення потягів паралізувало частину залізничного руху в Празі

Аварія також паралізувала частину залізничного руху в столиці Чехії. Потяги далекого сполучення перенаправили до інших вокзалів Праги, зокрема до станцій Височани та Лібень.

Нагадаємо, Фокус писав, що у міжнародному аеропорту Маямі у США зіткнулися вантажний літак Boeing 767 компанії UPS та пасажирський Boeing 737 авіакомпанії Copa Airlines. Унаслідок інциденту двоє людей отримали незначні травми.

Також 10 листопада у Болгарії на автомагістралі "Тракія" сталися дві ланцюгові автотрощі. Попередньо, у ДТП загалом потрапили понад 70 транспортних засобів, внаслідок яких загинули щонайменше 12 осіб.