В США предъявили обвинение мужчине, уничтожившему американский военный самолет в аэропорту Шеннон в Ирландии. Злоумышленник с топором прорвался через периметр охраны и разгромил самолет стоимостью 60 миллионов долларов.

Следствие установило, что 48-летний Даита О’Коррен перерезал гидравлические трубопроводы, разбил приборы в кабине пилотов и насыпал шариковые подшипники в топливные баки, в результате чего самолет стал непригодным к полетам. Инцидент произошел еще в апреле этого года, однако только во вторник, 17 ноября, американские прокуроры обнародовали обвинительный акт по этому делу, пишет издание Associated Press.

Выяснилось, что злоумышленник повредил самолет C-130 "Геркулес", принадлежащий Национальной гвардии США. Он направлялся для выполнения военной задачи в другую страну. Этот инцидент, как подчеркнуло Федеральное бюро расследований США, поставил под угрозу другие военные операции, поскольку самолет выведен из строя и больше не будет летать.

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О’Коррейн, которого сторонники описывают как независимого активиста движения за мир, был задержан ирландской полицией сразу после нападения. Его поступок связывают с выражением протеста против действий США на Ближнем Востоке и поддержкой войны Израиля в Газе. В Ирландии мужчине предъявили обвинения в причинении ущерба и проникновении на чужую территорию.

Американские прокуроры установили, что мужчина готовил нападение в течение нескольких месяцев. Он искал в интернете информацию о конструкции самолета C-130, а также изучал координаты, чтобы проникнуть на территорию аэропорта. О’Коррейн был подписан на мобильное приложение, отслеживающее перелеты в режиме реального времени, и заказал капсулы с галлием — веществом, способным разрушать алюминий и разъедать сталь.

О’Коррейн в настоящее время не находится под стражей в США, и дата его первого явления в суд по новому обвинению пока не назначена. Если вина мужчины будет признана, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, недавно во время визита президента Украины в Ирландию кортеж Владимира Зеленского забросали яйцами.

Кроме того, в октябре самолёт Boeing 777 подал сигнал бедствия над Ирландией.