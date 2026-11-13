Во время визита в Ирландию кортеж Зеленского забросали яйцами (видео)

12 ноября президент Украины Владимир Зеленский находился в Ирландии для встречи с представителями Дональда Трампа — Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. Там кортеж Зеленского забросали яйцами.

Один из автомобилей кортежа президента Украины Владимира Зеленского забросали яйцами во время его визита в Ирландию. На опубликованных кадрах видны следы от яиц на автомобиле. Об этом сообщил журналист Sky News Стивен Мерфи в социальной сети X.

Журналист опубликовал видеозапись, на которой виден автомобиль из президентского кортежа и следы от яиц на кузове.

"Один из автомобилей в кортеже Зеленского прибыл в несколько загрязнённом состоянии", — написал Мерфи.

Пока неизвестно, кто и с какой целью бросал яйца в кортеж. Был ли президент именно в этой машине — неизвестно.

Что известно о переговорах в Дублине

12 ноября президент Украины Владимир Зеленский провёл переговоры с представителями Дональда Трампа — Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером — в Ирландии. По итогам встречи украинский лидер выразил надежду на завершение войны. Также президент сообщил, что на следующих переговорах также будут присутствовать представители европейских стран. В своей речи Зеленский анонсировал работу сторон над организацией следующей встречи уже в ближайшее время.

Видео дня

В то же время специальный посланник США Стив Виткофф в беседе с прессой заявил, что президент США Дональд Трамп настроен возглавить усилия по прекращению войны в Украине. А Джаред Кушнер по итогам встреч объявил о значительном прогрессе в вопросах обеспечения гарантий безопасности для Украины.

Напомним, издание Bloomberg сообщало, что переговоры в Кремле не изменили позиций сторон по поводу завершения войны.

Кроме того, Фокус писал, что Зеленский готов встретиться с Путиным даже на краю света, но есть одно место, куда украинский президент ехать не собирается.