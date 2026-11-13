Зеленский завершил встречу с Уиткоффом и Кушнером: "Есть надежда на окончание войны" (видео)

12 ноября президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с представителями Дональда Трампа — Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером — в Ирландии. После встречи украинский лидер выразил надежду на окончание войны.

По итогам встречи сторон ожидается крупнейший обмен пленными между Украиной и Россией. Об этом Владимир Зеленский сообщил журналистам после переговоров с Уиткоффом и Кушнером.

Кроме того, президент сообщил, что переговоры в Абу-Даби принесли прогресс, а также дали надежду на завершение войны в Украине. По его словам, важным результатом встреч в ОАЭ, состоявшихся в эти дни, стало разблокирование трехстороннего формата переговоров, что открывает возможности для новых встреч.

Европа примет участие в следующих переговорах

Зеленский сообщил, что на следующих переговорах будут присутствовать представители европейских стран. Они не просто будут участвовать в отдельных консультациях по мирному процессу, но и будут присутствовать непосредственно за столом переговоров, что необходимо для обеспечения гарантий безопасности и будущего Украины.

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"У них будет право голоса. Это важно для нас, потому что война происходит в Европе", — подчеркнул украинский лидер.

Кроме того, Зеленский сообщил, что стороны работают над организацией следующей встречи, которая состоится уже в ближайшее время.

"Трамп готов возглавить усилия по прекращению войны"

Стив Уиткофф в беседе с представителями прессы заявил, что президент США Дональд Трамп настроен возглавить усилия по прекращению войны в Украине.

"Трамп намерен возглавить усилия по прекращению этой войны. Таково поручение, данное мне и Джареду", — сообщил Уиткофф.

По его словам, переговоры в Абу-Даби прошли успешно и принесли результаты. Одним из них стал крупнейший обмен пленными, который ожидается в ближайшее время.

Кроме того, Уиткофф объявил о следующей встрече сторон, однако подробностей не сообщил. В то же время Владимир Зеленский уточнил, что следующие переговоры о прекращении войны могут состояться в ОАЭ или Швейцарии, однако окончательное место проведения будет зависеть от переговорных команд.

По словам президента, Украина может вернуть из российского плена более тысячи человек. После этого нужно двигаться к достижению договоренностей о прекращении огня, подчеркнул политик.

США и Украина добились прогресса в вопросах гарантий безопасности

Джаред Кушнер по итогам встреч объявил о значительном прогрессе в вопросах обеспечения гарантий безопасности для Украины. По его словам, стороны обсудили вопросы безопасности после войны не только Украины, но и всего региона.

"Потенциал Украины — невероятный. Послевоенные планы, над которыми мы работаем, — действительно невероятны", — подчеркнул Кушнер.

Кушнер также заявил, что российский диктатор Владимир Путин согласился на участие Европы в переговорах о мире в Украине. По его словам, американская сторона настаивала на том, что заключить соглашение о прекращении войны без представителей Европы невозможно.

Напомним, 12 ноября издание Bloomberg сообщало, что переговоры в Кремле не изменили позиций сторон по вопросу о завершении войны.

Стив Уиткофф также заявлял о существенных сдвигах после встречи в Москве.