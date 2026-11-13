Зеленський завершив зустріч з Віткоффом і Кушнером: "Є надія на завершення війни" (відео)

12 листопада президент України Володимир Зеленський провів переговори з посланцями Дональда Трампа Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером в Ірландії. Після зустрічі український лідер заявив про надію на завершення війни.

За підсумками зустрічі сторін очікується найбільший обмін полоненими між Україною та Росією. Про це Володимир Зеленський повідомив журналістам після переговорів з Віткоффом та Кушнером.

Також президент розповів, що переговори в Абу-Дабі дали прогрес, а також надію на завершення війни в Україні. За його словами, важливим досягненням зустрічей в ОАЕ цими днями стало розблокування тристороннього формату переговорів, який відкриває можливості для нових зустрічей.

Європа братиме участь у наступних переговорах

Зеленський повідомив, що під час наступних переговорів будуть присутні представники європейських країн. Вони не просто братимуть участь в окремих консультаціях щодо мирного процесу, а будуть присутніми безпосередньо за столом переговорів, що необхідно для досягнення гарантій безпеки і майбутнього України.

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"Вони матимуть голос. Це важливо для нас, тому що війна відбувається в Європі", — підкреслив український лідер.

Також Зеленський анонсував роботу сторін над організацією наступної зустрічі вже найближчим часом.

"Трамп готовий очолити зусилля із завершення війни"

Стів Віткофф під час розмови з пресою заявив, що президент США Дональд Трамп налаштований очолити зусилля із завершення війни в Україні.

"Трамп налаштований очолити зусилля, щоб закінчити цю війну. Таке доручення мені та Джареду", — повідомив Віткофф.

За його словами, переговори в Абу-Дабі були позитивними і дали результати. Одним із них став найбільший обмін полоненими, що очікується незабаром.

Також Віткофф анонсував наступну зустріч сторін, проте подробиць не надав. Водночас Володимир Зеленський уточнив, що наступні переговори про закінчення війни можуть відбутися в ОАЕ або Швейцарії, однак остаточне місце проведення залежатиме від переговорних команд.

За словами президента, Україна може повернути з російського полону понад тисячу людей. Після цього потрібно рухатися до домовленостей про припинення вогню, підкреслив політик.

США та Україна досягли прогресу у питаннях гарантій безпеки

Джаред Кушнер за підсумками зустрічей оголосив про важливий прогрес у питаннях забезпечення гарантій безпеки для України. За його словами, сторони обговорили післявоєнну безпеку не тільки України, а й всього регіону.

"Потенціал України — неймовірний. Післявоєнні плани, над якими ми працюємо, — справді неймовірні", — підкреслив Кушнер.

Кушнер також заявив, що російський диктатор Володимир Путін погодився на участь Європи у переговорах щодо миру в Україні. За його словами, американська сторона наполягала на тому, що завершити домовленості про кінець війни без представників Європи неможливо.

Нагадаємо, 12 листопада видання Bloomberg писало, що переговори у Кремлі не зрушили позицій сторін про завершення війни.

Стів Віткофф також заявляв про суттєві зрушення після зустрічі у Москві.