Під час візиту до Ірландії кортеж Зеленського закидали яйцями (відео)

Президент України Володимир Зеленський 12 листопада перебував в Ірландії для зустрічі з посланцями Дональда Трампа Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. Там кортеж Зеленського закидали яйцями.

Один із автомобілів кортежу президента України Володимира Зеленського закидали яйцями під час його візиту до Ірландії. На оприлюдених кадрах видно сліди від яєць на автомобілі. Про це повідомив журналіст Sky News Стівен Мерфі у соцмережі X.

Журналіст опублікував відеозапис, на якому видно автомобіль із кортежу президент та сліди від яєць на кузові.

"Один з автомобілів у кортежі Зеленського прибув у дещо забрудненому стані", — написав Мерфі.

Наразі невідомо, хто та з якою метою кидав яйця у кортеж. Чи був президент саме у цьому авто — невідомо.

Що відомо про переговори у Дубліні

12 листопада президент України Володимир Зеленський провів переговори з посланцями Дональда Трампа Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером в Ірландії. Після зустрічі український лідер заявив про надію на завершення війни. Також президент повідомив, що під час наступних переговорів також будуть присутні представники європейських країн. У промові Зеленський анонсував роботу сторін над організацією наступної зустрічі вже найближчим часом.

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Водночас спецпосланець США Стів Віткофф під час розмови з пресою заявив, що президент США Дональд Трамп налаштований очолити зусилля із завершення війни в Україні. А Джаред Кушнер за підсумками зустрічей оголосив про важливий прогрес у питаннях забезпечення гарантій безпеки для України.

Нагадаємо, видання Bloomberg писало, що переговори у Кремлі не зрушили позицій сторін про завершення війни.

Крім цього, Фокус писав, що Зеленський готовий зустрітися з Путіним навіть на краю світу, але є одне місце, куди український президент їхати не збирається.