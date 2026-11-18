У США висунули звинувачення чоловікові, який знищив американський військовий літак в аеропорту Шеннон в Ірландії. Зловмисник із сокирою прорвав периметр охорони та потрощив літак вартістю 60 мільйонів доларів.

Слідство з'ясувало, що 48-річний Даїта О’Коррен перерізав гідравлічні трубопроводи, розбив прилади в кабіні пілотів та насипав кулькові підшипники в паливні баки, після чого літак став непридатним до польотів. Інцидент трапився ще у квітні цього року, проте тільки у вівторок, 17 листопада, американські прокурори оприлюднили звинувачувальний акт у цій справі, пише видання Associated Press.

З'ясувалося, що зловмисник пошкодив літак C-130 "Геркулес", який належить Національній гвардії США. Він прямував на виконання військового завдання в іншу країну. Цей інцидент, як наголосило Федеральне бюро розслідувань США, поставив під загрозу інші військові операції, оскільки був виведений з ладу та більше не літатиме.

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О’Коррейн, якого прихильники описують як незалежного активіста руху за мир, був затриманий одразу після нападу ірландською поліцією. Його вчинок пов'язують з виявленням протесту щодо дій США на Близькому Сході та підтримкою війни Ізраїлю в Газі. В Ірландії чоловіку висунули звинувачення у заподіянні кримінальної шкоди та проникненні на чужу територію.

Американські прокурори виявили, що чоловік готував напад упродовж кількох місяців. Він шукав в інтернеті інформацію про конструкцію літака С-130, а також досліджував координати, щоб проникнути на територію аеропорту. О’Коррейн був підписаний на мобільний застосунок, що відстежує перельоти у режимі реального часу, і замовив капсули з галієм — речовиною, яка здатна руйнувати алюміній та роз'їдати сталь.

О’Коррейн наразі не перебуває під вартою у США, і дата його першої судової появи щодо нового звинувачення ще не призначена. Якщо вину чоловіка визнають, йому загрожує до 10 років ув'язнення.

Нагадаємо, нещодавно під час візиту президента України до Ірландії кортеж Володимира Зеленського закидали яйцями.

Також у жовтні Boeing 777 подав сигнал лиха над Ірландією.