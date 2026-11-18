Диверсию с большим количеством жертв готовили российские спецслужбы на территории Польши вблизи границы с Калининградской областью, а ответственность за неё планировалось возложить на Украину.

Российские спецслужбы должны были подготовить диверсию на польской территории в конце октября — начале ноября, недалеко от границы с Калининградской областью. В нападении планировали обвинить Украину, пишет польское издание Rzeczpospolita.

Журналисты получили эту информацию от высокопоставленных чиновников, связанных с силовыми структурами и осведомленных о ходе превентивной операции, которая проводилась в течение последних двух недель. Предупреждение о провокации поступило от спецслужб партнеров, а на её подготовку указывали и аналитики польской разведки.

"У нас была информация о конкретных объектах, где должно было произойти нападение. Россияне рассчитывали на большое количество жертв", — рассказал один из собеседников издания.

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Сценарий 1939 года: как россияне планировали диверсию

Этот замысел должен был напоминать так называемую "гливицкую провокацию" — операцию под чужим флагом, которую Германия провела 31 августа 1939 года, чтобы оправдать нападение на Польшу. Такое сравнение привело другой источник газеты "Rzeczpospolita".

"Конечно, тех, кто пересек бы границу, скорее всего, застрелили бы или же у них нашли бы доказательства того, что они были из Украины. Целью было прекратить помощь Украине", — пояснил собеседник.

Как действовала Польша

Польские спецслужбы приступили к активным действиям после того, как на российской стороне границы появились офицеры, координирующие подобные диверсионные операции. Как отмечает издание, этими задачами занимаются сотрудники внешней военной разведки РФ.

В конце октября пограничные отделения полиции были усилены сотрудниками правоохранительных органов из других регионов страны, укреплены подразделения Пограничной службы и направлены в район дополнительные сотрудники Агентства внутренней безопасности. В Варминско-Мазурском воеводстве провели учения сил специального назначения, а собственные учения организовали и Силы территориальной обороны. Целью было сдерживание и возможность действовать на опережение.

Что говорит министр

Министр-координатор спецслужб Томаш Семоняк отказался прямо подтвердить подготовку теракта на объекте с большим скоплением людей.

"Я не знаю ответа на этот вопрос, ведь об этом нужно было бы спрашивать у россиян. А они, как правило, не признаются в планировании таких действий. Даже если у нас есть такая информация, мы ею не делимся", — сказал он.

В то же время министр добавил, что "если мы приняли определенные меры, то только потому, что сочли угрозу реальной".

"На мой взгляд, в данном случае все принятые меры были адекватными. Имевшиеся основания свидетельствовали о том, что угроза была оценена как реальная", — отметил Семоняк.

В Москве эти сообщения не прокомментировали.

Ранее сообщалось, что в Беларуси по поручению Александра Лукашенко началась внеплановая проверка подразделений пограничной службы. Маневренные группы во всех пограничных соединениях и отрядах приведены в полную боевую готовность, а военные отрабатывают марши, отражение условных атак диверсионных групп и стрельбу.

Также сообщалось, что уже 1 декабря Эстония закрывает границу с Россией после попытки диверсии на оборонном предприятии Threod Systems, которое производит разведывательные и ударные беспилотники.