Диверсію з великою кількістю жертв готували російські спецслужби на території Польщі поблизу кордону з Калінінградською областю, а відповідальність за неї мали покласти на Україну.

Готувати диверсію на польській території російські спецслужби мали на межі жовтня і листопада, поблизу кордону з Калінінградською областю. Звинуватити в нападі планували Україну, пише польське видання Rzeczpospolita.

Інформацію журналісти отримали від високопосадовців, пов'язаних із силовими структурами та обізнаних із перебігом превентивної операції, яку проводили протягом останніх двох тижнів. Попередження про провокацію надійшло від спецслужб партнерів, а на її підготовку вказували й аналітики польської розвідки.

"Ми мали інформацію про конкретні об'єкти, де мав статися напад. Росіяни розраховували на велику кількість жертв", – розповів один зі співрозмовників видання.

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Сценарій 1939 року: як росіяни планували диверсію

Задум мав нагадувати так звану глівіцьку провокацію – операцію під чужим прапором, яку Німеччина провела 31 серпня 1939 року, щоб виправдати напад на Польщу. Таке порівняння навело інше джерело Rzeczpospolita.

"Звісно, тих, хто перетнув би кордон, найімовірніше, застрелили б або ж при них знайшли б докази того, що вони були з України. Метою було припинити допомогу Україні", – пояснив співрозмовник.

Як діяла Польща

Активні дії польські спецслужби розпочали після того, як на російському боці кордону з'явилися офіцери, які координують подібні диверсійні операції. Такими завданнями, зазначає видання, опікуються співробітники зовнішньої військової розвідки РФ.

Наприкінці жовтня прикордонні відділки поліції підсилили правоохоронцями з інших регіонів країни, зміцнили підрозділи Прикордонної служби й направили в район додаткових співробітників Агентства внутрішньої безпеки. У Вармінсько-Мазурському воєводстві провели навчання сил спеціального призначення, а власні навчання організували й Сили територіальної оборони. Метою було стримування та можливість діяти на випередження.

Що каже міністр

Прямо підтвердити підготовку теракту на об'єкті з великою кількістю людей міністр-координатор спецслужб Томаш Семоняк відмовився.

"Я не знаю відповіді на таке запитання, адже про це потрібно було б запитувати росіян. А вони зазвичай не зізнаються у плануванні таких дій. Навіть якщо ми маємо таку інформацію, то не ділимося нею", – сказав він.

Водночас міністр додав, що "якщо ми вжили певних заходів, то тому, що визнали загрозу реальною".

"На мою думку, у цьому випадку всі вжиті заходи були адекватними. Наявні підстави свідчили про те, що загрозу оцінили як реальну", – зазначив Семоняк.

У Москві ці повідомлення не коментували.

Раніше повідомлялося, що в Білорусі за дорученням Олександра Лукашенка розпочалася раптова перевірка підрозділів прикордонної служби. Маневрові групи в усіх прикордонних з'єднаннях і загонах привели в повну бойову готовність, а військові відпрацьовують марші, відбиття умовних атак диверсійних груп і стрільбу.

Також повідомлялося, що вже 1 грудня Естонія закриває кордон з Росією після спроби диверсії на оборонному підприємстві Threod Systems, яке виробляє розвідувальні та ударні безпілотники.