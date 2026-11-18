Запрет на въезд в страны ЕС для бывших российских военнослужащих может стать центральным элементом будущих ограничений.

ЕС готовит новые санкции против РФ из-за её войны против Украины. Среди основных предложений называется запрет на въезд в страны блока для бывших российских военных, пишет Bloomberg.

Источники издания сообщают, что Еврокомиссия планирует включить визовые ограничения в отношении бывших российских комбатантов в новый пакет санкций. Собеседники Bloomberg отмечают, что это предложение может стать центральным элементом будущих ограничений.

Кто ещё может попасть под санкции

Помимо запрета на въезд бывшим российским военнослужащим, Европейская комиссия может предложить ряд экономических ограничений.

В частности, под санкции могут попасть несколько российских банков и поставщиков криптовалютных услуг. Кроме того, Брюссель рассматривает возможность введения ограничений в отношении около 65 судов "теневого флота", который Россия использует для транспортировки нефти.

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Кроме того, часть предложений касается экспорта — Еврокомиссия намерена расширить перечень товаров, поставки которых будут запрещены определенным компаниям и структурам, связанным с военной сферой. Речь идет о продукции, которую можно использовать для производства вооружений. Кроме того, в Брюсселе планируют запретить операции с несколькими портами и нефтеперерабатывающими заводами.

Когда ЕС планирует принять пакет санкций

ЕС планирует согласовать новые ограничения в следующем месяце. Это будет уже 22-й пакет санкций против России с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Впрочем, предложенный перечень ограничений ещё может измениться. Для принятия санкций требуется единодушная поддержка всех государств-членов ЕС. Поэтому, по словам источников Bloomberg, Еврокомиссия может отказаться от предложений, против которых ранее возражали отдельные страны. В частности, чтобы не затягивать согласование пакета, ЕС, вероятно, не будет включать в него запрет на морские перевозки.

Напомним, что Фокус писал, что представители Демократической партии США, которые теперь контролируют обе палаты Конгресса, стремятся усилить поддержку Украины и ввести новые санкции против российской экономики.

Кроме того, мы писали, что заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал добиваться международного признания западных санкций преступлением против человечности и поднять вопрос о компенсациях за колониальную эксплуатацию бывших зависимых государств.