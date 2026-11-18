Заборона на в'їзд до країн ЄС для колишніх російських військових може стати центральним елементом майбутніх обмежень.

ЄС готує нові обмеження проти РФ через її війну проти України. Серед головних пропозицій озвучують заборону на в'їзд до країн блоку для колишніх російських військових, пише Bloomberg.

Джерела видання повідомляють, що Єврокомісія планує включити візові обмеження для колишніх російських комбатантів до нового пакета санкцій. Співрозмовники Bloomberg зазначають, що ця пропозиція може стати центральним елементом майбутніх обмежень.

Хто ще може потрапити під санкції

Крім заборони на в'їзд колишнім російським військовим, Європейська комісія може запропонувати низку економічних обмежень.

Зокрема, під санкції можуть потрапити кілька російських банків і постачальників криптовалютних послуг. Крім цього, Брюссель розглядає можливість запровадити обмеження проти близько 65 суден "тіньового флоту", який Росія використовує для транспортування нафти.

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Також частина пропозицій стосується експорту — Єврокомісія хоче розширити перелік товарів, які заборонять постачати певним компаніям і структурам, пов'язаним із військовою сферою. Йдеться про продукцію, яку можна використовувати для виробництва озброєння. До цього ж у Брюсселі планують заборонити операції з кількома портами та нафтопереробними заводами.

Коли ЄС планує ухвалити пакет санкцій

ЄС планує погодити нові обмеження наступного місяця. Це буде вже 22-й пакет санкцій проти Росії від початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Втім запропонований перелік обмежень ще може змінитися. Для ухвалення санкцій потрібна одностайна підтримка всіх держав-членів ЄС. Тому, за словами джерел Bloomberg, Єврокомісія може відмовитися від пропозицій, проти яких раніше заперечували окремі країни. Зокрема, аби не затягувати погодження пакета, ЄС, імовірно, не включатиме до нього заборону на морські перевезення.

Нагадамо, Фокус писав, що представники Демократичної партії США, які тепер контролюють обидві палати Конгресу, прагнуть посилити підтримку України та запровадити нові санкції проти російської економіки.

Також ми писали, що заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв закликав домагатися міжнародного визнання західних санкцій злочином проти людяності та порушити питання про компенсації за колоніальну експлуатацію колишніх залежних держав.