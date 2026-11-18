Президент Польши Кароль Навроцкий преподнес Дональду Трампу необычный подарок к его 80-летию — массивное дубовое кресло, украшенное янтарем и американской символикой. Подарок был передан ещё в июне, однако информация о нём долгое время держалась в секрете.

Подарок держали в секрете даже от части польских дипломатов и чиновников, сообщает TVN24+. Журналисты выяснили, что речь идет о кресле, которое из-за роскошной отделки называют янтарным троном.

Еще до поездки польской делегации в Соединенные Штаты руководитель Бюро международной политики президента Польши Марцин Пшидач сообщил, что американский лидер получит два подарка. Один из них носил официальный характер и был передан от имени польского народа. Второй планировалось сделать более личным.

После торжеств Канцелярия президента Польши сообщила лишь об одном подарке. Им стала мраморная табличка, посвящённая вкладу Тадеуша Костюшко и Казимира Пулаского в историю США. Её планируют использовать при создании триумфальной арки в Вашингтоне к 250-летию американской независимости.

Видео дня

Что касается второго подарка, то его содержание не разглашалось. Ранее в СМИ даже появлялись предположения, что Трамп получил золотые запонки с черным ониксом. Однако расследование TVN24+ выявило, что речь идет о гораздо более масштабном предмете — кресле, украшенном янтарем.

Кто изготовил янтарное кресло для Дональда Трампа

Тот самый трон для Трампа от Навроцкого Фото: Соцсети

Автором необычного изделия стал польский мастер по работе с янтарем Луцян Мирта из Сопота. История кресла берет свое начало еще со времен президентства Анджея Дуды. В 2018 году, к 100-летию восстановления независимости Польши, мастер изготовил для тогдашнего президента дубовое кресло с янтарными элементами. На нём были изображены Бельведерский дворец и польский орел в короне.

Тогда же по заказу президентской канцелярии мастер изготовил ещё одно подобное изделие. Его планировали передать Дональду Трампу во время его первого президентского срока, однако эта задумка так и не была реализована.

В результате готовое кресло осталось у мастера.

Перед июньским визитом Кароля Навроцкого в Вашингтон представители президентской канцелярии вновь обратились к Мирте. Они предложили передать уже изготовленный предмет американскому лидеру. Мастер согласился на это, попросив возместить лишь минимальные расходы.

Точную стоимость изделия он не раскрыл. Поэтому пока неизвестно, сколько именно стоил подарок для американского президента.

В Польше подтвердили, что подарок произвёл впечатление на Трампа

Передачу янтарного кресла подтвердил руководитель Бюро международной политики президента Польши Марцин Пшидач. Он рассказал TVN24+, что подарок был положительно воспринят в американской столице.

"Мы получили отзывы о том, что подарок произвёл впечатление. При этом он отражает прекрасную историю Польши, мастерство ремесленников, особенно с учётом того, что господин президент родом из Гданьска", — отметил Пшидач.

Он также обратил внимание на символическое значение янтаря для региона Балтийского моря.

В то же время представитель президента Польши не объяснил, почему информацию о подарке решили не обнародовать раньше. Также он не смог вспомнить подробности организации и транспортировки кресла.

Сколько стоит подарок и зарегистрирован ли он в США

На данный момент остается открытым вопрос о стоимости янтарного кресла и его официальном статусе после передачи его Дональду Трампу.

В США действуют правила, касающиеся подарков, которые американские должностные лица получают от представителей иностранных государств. Такие подарки подлежат декларированию и оценке в соответствии с установленной процедурой.

Если должностное лицо желает оставить себе тот или иной подарок, предусмотрена возможность его выкупа по установленной стоимости.

Как ранее писал Фокус, Дональд Трамп заявлял о продвижении планов по созданию военной базы США в Польше, связывая этот процесс с руководством Кароля Навроцкого.

Кроме того, Фокус сообщал, что Вашингтон планировал усилить военное присутствие в Польше. По заявлению Трампа, США должны были направить в страну дополнительно 5000 военнослужащих.