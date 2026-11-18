Президент Польщі Кароль Навроцький подарував Дональду Трампу незвичайний подарунок на його 80-річчя — масивне дубове крісло, оздоблене бурштином та американською символікою. Презент передали ще в червні, однак інформацію про нього тривалий час тримали в таємниці.

Подарунок тримали в таємниці навіть від частини польських дипломатів та чиновників, повідомляє TVN24+. Журналісти з'ясували, що йдеться про крісло, яке через розкішне оздоблення називають бурштиновим троном.

Ще до поїздки польської делегації до Сполучених Штатів керівник Бюро міжнародної політики президента Польщі Марцін Пшидач повідомляв, що американський лідер отримає два подарунки. Один із них мав офіційний характер і був переданий від імені польського народу. Другий планували зробити більш особистим.

Після урочистостей Канцелярія президента Польщі розповіла лише про перший презент. Ним стала мармурова табличка, присвячена внеску Тадеуша Костюшка та Казимира Пуласького в історію США. Її планують використати під час створення тріумфальної арки у Вашингтоні до 250-річчя американської незалежності.

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Що стосується другого подарунка, то його зміст не розголошували. Раніше в медіа навіть з'являлися припущення, що Трамп отримав золоті запонки з чорним оніксом. Однак розслідування TVN24+ виявило, що йдеться про значно масштабніший предмет — крісло, прикрашене бурштином.

Хто виготовив бурштинове крісло для Дональда Трампа

Той самий трон для Трампа від Навроцького Фото: Соцмережі

Автором незвичайного виробу став польський майстер із бурштину Луцян Мірта із Сопота. Історія крісла бере початок ще з часів президентства Анджея Дуди. У 2018 році, до 100-річчя відновлення незалежності Польщі, митець виготовив для тодішнього президента дубове крісло з бурштиновими елементами. На ньому були зображення Бельведерського палацу та польського орла в короні.

Тоді ж на замовлення президентської канцелярії майстер створив ще один подібний виріб. Його планували передати Дональду Трампу під час першого президентського терміну, однак задум так і не реалізували.

У результаті готове крісло залишилося в майстра.

Перед червневим візитом Кароля Навроцького до Вашингтона представники президентської канцелярії знову звернулися до Мірти. Вони запропонували передати вже виготовлений предмет американському лідеру. Майстер погодився на це, попросивши компенсувати лише мінімальні витрати.

Точну вартість виробу він не розголосив. Тому наразі невідомо, скільки саме коштував подарунок для американського президента.

У Польщі підтвердили, що подарунок справив враження на Трампа

Передання бурштинового крісла підтвердив керівник Бюро міжнародної політики президента Польщі Марцін Пшидач. Він розповів TVN24+, що подарунок позитивно сприйняли в американській столиці.

"Ми отримали зворотний зв'язок, що подарунок справив враження. Водночас він демонструє прекрасну історію Польщі, майстерність ремісництва, особливо з огляду на походження пана президента з Гданська", — зазначив Пшидач.

Він також звернув увагу на символічне значення бурштину для регіону Балтійського моря.

Водночас представник польського президента не пояснив, чому інформацію про подарунок вирішили не оприлюднювати раніше. Також він не зміг пригадати подробиці організації та транспортування крісла.

Скільки коштує подарунок і чи зареєстрували його у США

Наразі залишається відкритим питання вартості бурштинового крісла та його офіційного статусу після передання Дональду Трампу.

У США діють правила щодо подарунків, які американські посадовці отримують від представників іноземних держав. Такі презенти підлягають декларуванню та оцінюванню відповідно до встановленої процедури.

Якщо посадовець хоче залишити певний подарунок собі, передбачена можливість його викупу за визначеною вартістю.

Як раніше писав Фокус, Дональд Трамп заявляв про просування планів створення військової бази США в Польщі, пов'язуючи цей процес із керівництвом Кароля Навроцького.

Також Фокус повідомляв, що Вашингтон планував посилити військову присутність у Польщі. За заявою Трампа, США мали направити до країни додатково 5000 військовослужбовців.