Российский флаг, вывешенный в память о покойном послу РФ Александре Дарчиеве, вызвал на этой неделе бурную реакцию в социальных сетях и спровоцировал протесты со стороны некоторых жителей Атланты.

В США, в городе Атланта, сняли огромный российский флаг, который был вывешен на арке музея "Миллениум-Гейт" в память о покойном послу РФ Александре Дарчиеве. Развешивание этого флага вызвало шквал критики, сообщает Axios.

Как пишет издание, эта инсталляция вызвала на этой неделе бурную реакцию в социальных сетях и спровоцировала протесты со стороны части жителей Атланты. В итоге в среду днём флаг всё-таки сняли.

67-летний протестующий Майкл Пфаб, который размахивал украинским флагом перед тем, как снять российский флаг с арки, рассказал, что служил в Вооружённых силах США во времена администрации Картера, и заявил изданию, что эта инсталляция выглядела "словно Россия приехала, чтобы установить флаг на наших берегах".

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Демонстрант Майкл Пфаб размахивал украинским флагом перед российским Фото: скриншот

В своём заявлении на сайте музей "Миллениум-Гейт" отметил, что вывешивание прапора РФ было сделано в память об Александре Дарчиеве, послу России в США.

Вывешивание флага организовал Родни Кук-младший, президент и основатель музея "Миллениум-Гейт", а также председатель Комиссии по изобразительным искусствам, назначенный Дональдом Трампом.

Посольство РФ в Соединенных Штатах поблагодарило Куку за вывешивание флага. Там отметили, что председатель Комиссии по изобразительным искусствам и дипломат РФ неоднократно встречались.

Протест против вывешивания флага

Временный поверенный в делах Украины в США Денис Сеник выразил протест. По его словам, чествование посла России в США является чрезвычайно болезненным событием для украинцев, в частности для членов украинской общины в Атланте.

"У многих из них есть родственники и друзья, которые живут под постоянной угрозой российских ракетных и дронных атак. Между тем российские дипломаты продолжают публично оправдывать агрессивную войну своей страны против суверенного государства и ежедневный террор, который чинится над украинским народом. Это не абстрактный дипломатический вопрос. Это болезненная реальность для миллионов украинцев", — заявил украинский дипломат.

В среду в обед подрядчик снял флаг под аплодисменты прохожих. Перед этим на месте появились несколько возмущённых протестующих, некоторых попросили покинуть территорию.

Напомним, что Фокус сообщал, что российский посол в Соединенных Штатах Америки Александр Дарчиев неожиданно скончался 11 ноября на 67-м году жизни. Обстоятельства смерти неизвестны.

Кроме того, мы сообщали, что в Чернигове в возрасте 78 лет скончался самый пожилой байкер Украины Николай Филатов. За рулем мотоцикла мужчина провёл более 50 лет.